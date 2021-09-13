紀錄片「12夜」的電影情節掀起流浪犬收容與安樂死的省思，2017年全國公立動物收容所全面停止人道撲殺，各縣市動物收容所也面臨「爆量」爭議，全台共有八個縣市公立收容所超收流浪動物，其中台北市、台南市以及澎湖縣超收比例逾100%。

農委會官員私下表示，近年來寵物領養比例下降，零撲殺政策實施後，收容所幾乎「只進不出」；動保團體也指出，目前政府推動絕育的速度遠趕不上收容數，收容犬隻被迫擠在狹小空間，為了搶食打架，甚至受傷死亡。

7月29日，審計部公布「109年度中央政府總決算審核報告」中指出，自2017年2月4日施行公立動物收容所零撲殺政策後，各市縣政府配合改採「精準捕捉」的配套措施，捕捉流浪動物的數量大幅下降；不過近年認領養數量由2016年4萬8119隻降至2020年2萬4764隻，認養數量減少一半，造成大部分公立動物收容所的收容數量，遠超過最大收容量的8成以上，其中包括台北市、桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、雲林縣、屏東縣及澎湖縣。

偏遠地區經常出現流浪狗聚集，流浪犬攻擊人的事件層出不窮，主要與民眾放養、缺乏絕育觀念等問題息息相關。（圖／報系資料庫）

農委會公布7月份全國公立動物收容所收容處理情形，其中犬隻收養比例超過最大收容量一倍以上的有台北市152%、台南市135%以及澎湖縣128%。以台北市為例，犬隻最大留容數量為450隻，截至七月底收容所的犬隻仍有684隻。

對於近年流浪狗數量維持14至15萬隻，收容所因應零撲殺政策也不堪負荷，農委會官員坦言「主因就是現有的經費和人力等資源，無法做到百分之八十的區域絕育，」由於國際間執行大型絕育計畫的目標為「區域犬隻絕育比例達80%」，才能有效控制數量，然而在台灣實際執行的情況通常是「今天某區先結紮百分之二十，明年等下一筆錢撥下來再做百分之二十，無法一次性到位」，絕育效果被不斷被稀釋的情況下，只能將有限的資源人力投入於熱點區域。

台灣動物社會研究會主任林岱瑾表示，收容所原本扮演「中繼站」的角色，為流浪或走失的犬貓找到家，透過送養機制形成循環；近年因零安樂死制度上路，加上認養率有限，收容所缺乏空間收容流浪犬，演變為家犬和流浪犬「兩頭絕育」，勢必要花費更多的人力和經費，成效也非短期可見。

林岱瑾說，零安樂死政策進一步督促政府擴大家犬絕育，但現實是推動絕育的速度遠趕不上收容所超收，收容環境品質降低，「本來兩隻一間，現在五隻一間，發生強勢狗與弱勢狗為吃飯打架，導致死傷，這是最無奈的現況。」因此還是必須從教育面宣導，讓國人落實勿放養、絕育等觀念，家犬絕育率後，才能有效進一步控制流浪犬的數量。

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