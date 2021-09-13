知名導演馮凱，日前曾被本刊拍到暴瘦在片場執導的身影，使得外界揣測起他暴瘦的原因，而據本刊掌握的消息指出，馮凱去年生了一場大病，疑似就是他瘦下半個人的主因，據悉其妻蔣明燁為此相當操心，為他調養身體，盼他能恢復健康。

其實去年10月馮凱離開《天之驕女》劇組時，就曾傳出他健康出現異狀需休養，但劇組歡送他時，他還算面色紅潤。

馮凱當時在半夜向陳庭妮、劉冠廷講戲，整個人氣場感覺不如以往。（圖／本刊攝影組）

時隔半年，本刊在今年五月八日凌晨一點多，直擊導演馮凱在大直拍攝《愛情發生在三天後》，便發現馮凱的外型變化頗大，身形明顯小了一號，且臉色蒼白似乎有大病初癒的感覺，尤其當他拿下帽子的一刻，幾乎是光頭的造型，變化之大，令人差點認不出來。

去年底，本刊遇到馮凱時，他還算是神采奕奕，去年十一月二十四日下午兩點多，馮凱駕駛保時捷休旅車到家門外，戴著黑色墨鏡的他看來相當有精神，路邊停車的他先買了杯咖啡，太太蔣明燁隨後現身，夫妻倆一同出門。而前年六月十八日，本刊也曾拍攝到馮凱和太太蔣明燁出門散步，馮太太自然地勾著他的手，結婚快30年的鶼鰈情深令人稱羨。

2020年接下《天之驕女》總導演，當時馮凱頭髮烏黑氣色佳。（圖／翻攝自網路）

今昔的身形狀態對比，不得不擔憂起馮凱的健康是否真的出現狀況。而本刊詢問馮凱本人，他坦承去年發現大腿長脂肪瘤，且壓迫神經，在去年開刀切除，但變瘦的主因是為了健康減肥，他笑說：「醫生強迫減肥，我胖了一輩子，年紀大了，健康不能開玩笑。」他健康檢查出高血壓、高血脂、高血糖，自嘲是胖子的毛病，受醫生正色警告：「這樣下去危險喔！太胖了！」為預防其他疾病產生，讓他痛定思痛減重。

前年六月十八日，身形壯碩的馮凱和太太蔣明燁勾著手出門散步。（圖／本刊攝影組）

馮凱說已減肥一年多時間，主要方法是飲食管理，戒澱粉，不吃米飯麵食，「現在連青菜、肉都盡量減少，飲食習慣完全改變，炸的、辣的也不吃，早餐或宵夜餓了就吃燕麥。」從醫生告誡減重時的98公斤，體重逐月下降，目前已瘦到81公斤。雖然失去品嘗美食的快樂，但身體的輕盈很有感，馮凱笑說：「現在就身體輕鬆很多啊！衣服也比較好買，肚子也小了。目前身體調養得差不多了。」而他接著開始要忙著做《愛情發生在三天後》的後期製作。

母親是名製作人周遊，馮凱後來自立門戶開公司，在影視產業闖出自己的一片天。（圖／翻攝自馮凱臉書）

60歲導演馮凱是名製作人周遊之子，24歲就開始當電視劇導演，2006 年以《綠光森林》獲頒金鐘最佳導演獎，他執導過的電視劇包括《懷玉格格》、《飛龍在天》、《青龍好漢》、《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《天下第一味》、《幸福一家人》、《我們不能是朋友》、《天之蕉子》等，不管是八點檔或偶像劇都有亮眼成績，也執導過電影《陣頭》、《神廚》。

馮凱Pro級的導戲功力獲業界肯定，巨蟹座的他本身就很感性愛哭，更是擅長逼出演員的感情，馮凱曾表示，他的工作就是把擋在演員心中的那道牆或是玻璃打碎，最少幫他們開一扇窗，讓他們能在窗內進進出出，自由的發揮。而母親周遊曾傳授他8字訣：「笑中帶淚、淚中帶笑。」即是他作品感動人心、引發觀眾共鳴的秘訣。

去年十月《天之驕女》演員們歡送馮凱，當時曾傳出他健康出現異狀。（圖／翻攝自華千涵臉書）

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