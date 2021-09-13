美國影星布萊德彼特(左)、布萊德利庫柏觀看美網決賽。（美聯社）

好萊塢導演班史提勒(右)與妻子觀看美網，身後還有演員雷米馬利克。（路透）

喬柯維奇(Novak Djokovic)在美網決賽意外以直落三飲恨，在這場比賽中，麥維德夫(Daniil Medvedev)彷彿成為新一代的喬柯維奇，面對全場觀眾的大逆風奮勇奪勝。13日在紐約的球場各界名人雲集，布萊德彼特(Brad Pitt)、班史提勒(Ben Stiller)、玫瑰羅斯(Derrick Rose)，大家都來看喬柯維奇締造歷史。

對於美國觀眾來說，麥維德夫來自比喬柯維奇更令人厭惡的國家（俄羅斯），他被指控歧視美國黑人，還曾在兩年前的美網對觀眾比中指嗆聲。簡言之，他是個不受歡迎的人物。

退役法國選手山托洛(Fabrice Santoro)說：「全世界的人應該都要幫喬柯維奇加油，除了麥維德夫和他的家人。畢竟這是歷史一刻，讓我們一起親眼見證吧，」

喬柯維奇打得很挫折，他擅長在輸掉首盤之後反擊，但這次他第2盤也輸了，抓狂摔拍的老毛病再現。這回觀眾很明顯偏袒喬柯維奇，開場時對他起立鼓掌，在他砸爛球拍的時候只有少量噓聲，換完新球拍之後立即又爆出歡呼。

難得在觀眾大順風之下作戰的喬柯維奇，身為世上最會破發的男人，卻無法擊破今天的麥維德夫。正如麥維德夫兩年前美網對觀眾說的：「我要感謝你們（噓聲），我本來很累了不想打，是你們給予我勝利的能量，這個能量足夠我連贏5場了（拿下冠軍）！」