雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2021年8月自結合併營收0.79億元，雖較去年同期1.59億元減少達50.41％，但較7月0.38億跳增1.06倍、回升至近4月高點。不過，累計前8月合併營收8.48億元，較去年同期10.51億元減少19.38％，為近6年同期低點。

雲品表示，隨著國內疫情漸獲控制、消費力道開始回升，日月潭雲品住房及台北君品外帶餐飲營運動能轉強，帶動8月營收顯著回升。目前日月潭雲品在遵照餐飲防疫指引下，平日最多能承接7成、假日最高可接8成住房率旅客，最能維持國旅旅遊品質。

雲品持續針對旗下住房、館外餐飲業務資源整合，並採取同業、異業結盟合作並進出擊，如再次跨品牌攜手凱撒、老爺推出2款破萬元的高價聯賣商品，台北君品亦於8月下旬恢復住房業務、並祭出4款1泊二食住房專案，推出後頗獲好評，有助君品住房業務表現。

此外，台北君品館內「頤宮」中餐廳今年四度獨霸米其林指南三星餐廳榮譽、外場服務經理亦獲米其林新增的最佳服務大獎，雲品預期可望進一步帶動台北君品來客數及住房率提升，挹注公司良好現金流。

展望下半年，雲品預期政府推出的振興策略，將有助帶動國內觀光內需市場，且近期住房及餐飲業務亦有明顯復甦跡象。不過，由於Delta變種病毒疫情造成的不確定性仍在，將維持最高標準的防疫清潔消毒準則，調整全館旅客承納量、並持續關注疫情走向。

為促進國旅內需消費，雲品至年底對公務員持國民旅遊卡購買禮券祭出專案優惠，搶攻下半年國旅市場商機、振興觀光產業。同時，宴會事業亦積極籌備新合作計畫，有望吸引更多特色場地業者加入「君品Collection」行列，創造公司長期穩健成長動能。