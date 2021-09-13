連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2021年8月自結合併營收2.55億元，雖較去年同期2.9億元減少11.83％、但較7月1.79億元成長42.75％，回升至近半年高點。累計前8月合併營收18.29億元，較去年同期17.3億元成長5.69％，續創同期第三高。

乾杯表示，疫情警戒降級使全台門市全數開放內用，內用可接客席數約5成，配合持續提供外帶外送、七夕及父親節聚餐挹注，使台灣事業群營運顯著回升，加上中國大陸市場穩定及展店效益持續顯現，使8月營收再度站回2億元關卡、年衰退幅度持續收斂。

隨著疫情趨緩，乾杯重啟台灣展店計畫，旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」進駐新光三越南西一館，自8月底起試營運。中國大陸自5月起陸續新展3家店，預計9月再新開「乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」2家店，可望為營運再添新柴火。

同時，今年中秋連假受疫情影響，許多消費者選擇在家烤肉過節，帶動乾杯自家電商平台「乾杯超市」生鮮肉品禮盒銷量自8月起逐周升溫，而電烤盤、烤肉醬等烤肉周邊商品亦持續熱賣，8月整體業績月增20％，顯示中秋商機湧現。

乾杯對此鎖定「宅家烤肉」商機、推出「禮盒到店購」服務，將乾杯超市販售的「和牛燒肉禮盒」系列鋪進旗下30間實體店鋪銷售，以虛實通路銷售並進積極衝高業績。集團表示，消費需求近期已逐漸提升，開賣10天全通路已銷售近400盒。

不過，近期新北群聚確診案例增加，乾杯配合防疫措施、位於板橋及林口的2家門市暫停內用至15日，持續以外帶外送服務消費者需求。後續將持續落實防疫措施、密切關注發展趨勢，全力配合降低疫情傳播風險。