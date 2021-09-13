道奇薛爾瑟單局9球三振3位打者。（MLB臉書）

洛杉磯道奇接獲重大打擊，他們簽下的賽揚獎強投包爾(Trevor Bauer)宣告本季報銷，他在性侵疑雲愈陷愈深，球員工會幫他爭取到「有薪假」，但是今年別想回來了。道奇緊急買下的「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)此時愈戰愈勇，13日繳出了8局零失分以及生涯3000K達陣！道奇8-0擊退強敵教士。

第2局出現一個驚人的鏡頭，薛爾瑟面對教士隊核心棒次，一共投出9顆球，3位打者9球全數出棒，全都遭到三振！這是薛爾瑟生涯第3度「單局9球K掉3人」，追平紅襪賽爾(Chris Sale)、名人堂左投寇法克斯(Sandy Koufax)的大聯盟紀錄。即使薛爾瑟投滿8局也才用掉92球。

教士隊前7局「21上21下」無人上壘，直到第8局才由荷斯莫(Eric Hosmer)的二壘打突破了薛爾瑟的「完全比賽」。

教士隊出動7位投手，道奇以席格(Corey Seager)、貝茲(Mookie Betts)的陽春炮取得領先，紅鬍子騰納(Justin Turner)又補了一發3分彈擴大戰果，道奇全場沒有面臨任何危機。

薛爾瑟此戰9次奪三振，生涯達到3003K，現役球員只有他和老戰友韋藍德(Justin Verlander)擁有3000K。回想在15年前，響尾蛇以第11順位選來薛爾瑟，期望他成長為稱職的先發投手，沒想到15年後他已經走在名人堂的路上了。史上拿過3次賽揚獎而沒有入選名人堂的僅有陷入禁藥疑雲的「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)。