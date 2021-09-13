新北市爆發的幼兒園群聚事件，11日「嘉玲」無再擴大，昨12日雖新增2名相關確診個案，不過，指揮中心發言人莊人祥強調，不能說是擴大，屬於原本就在防火牆內，先前已經居家隔離者，沒有擴散到社區的風險。國民黨發言人、新北市議員陳偉杰昨在臉書指出，侯市長再次展現一貫風格，不流於口水之爭，一切先以控制疫情為優先，不但以行動控制住疫情，也阻絕了民進黨議員無理的指責與空穴來風的臆測。

陳偉杰在「國民黨發言人」粉專指出，侯市長再次展現一貫風格，不流於口水之爭，一切先以控制疫情為優先，並且再三強調儘速全面施打疫苗、檢討邊境防疫政策才是歸根究柢之策。

陳偉杰說，雖然目前疫情已受控制，而有些人更慶幸這次新北群聚感染與長榮機師染疫無關，想為民進黨政府的邊境防疫來卸責，但病毒全源自於境外是事實，疫情爆發即表示邊境防疫出現破口，台灣的邊境政策若再不檢討，將誠如侯市長所述，這次發生在新北，下次有可能發生在其它縣市。

陳偉杰說，侯市長自去年便一再提出入境普篩，如今又再強調檢討邊境防疫政策，每次真知灼見都是在提醒政府切莫自滿導致疏忽，而民進黨政府對內只想抓著權力不放，對外又只想卸責給地方，完全看不出有在檢討。

陳偉杰強調，「儘速全面施打疫苗」與「檢討邊境防疫政策」可看出政府對防疫的積極態度，而消極的催貨、不知是何邏輯的疫苗施打順序，讓民眾不知何時才有機會接種疫苗，也不知台灣何時才能讓兩劑接種率達到群體免疫，能與病毒共存。