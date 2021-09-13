國內莫德納疫苗持續短缺，醫界呼籲，盡速開放已接種莫德納第1劑的長輩，可混打BNT作為第2劑。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳11日表示，目前還沒有足夠的科學證據，除參考國外規範外，也要看未來國內疫苗供應狀況及國內疫情狀況，再做處理。對此，藥師林士峰指出，從指揮中心延長莫德納第2劑接種時間，就不難看出，指揮中心對莫德納到貨時間是沒把握的。

面對Delta變異株，台大兒童醫院院長黃立民日前指出，僅接種1劑的保護力幾乎在5成以下，若BNT疫苗到貨量相對穩定，政府可考慮開放已接種莫德納疫苗的長輩，第2劑混打BNT。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也建議，趕快開放高齡長者等高危險群混打莫德納與BNT。

張上淳11日在疫情記者會中回覆，目前看到的資料是加拿大允許兩種疫苗混打，歐盟許多國家雖然沒有正式規範，但也有混打情形；而目前還沒有足夠的科學證據，一方面會參考國外規範，二方面也要看未來國內疫苗供應狀況以及國內疫情狀況，有給ACIP大會委員及指揮中心初步建議，後續再看狀況處理。

對此，林士峰昨（12）日在臉書表示，「其實我還蠻感慨」，既然莫德納到貨狀況不佳，如果沒有民間企業挺身而出為台灣奔走BNT疫苗，這些1劑莫德納孤兒又該將何去何從？且從指揮中心延長一般民眾莫德納第2劑接種時間，就已經不難看出，指揮中心對莫德納到貨時間，實際上是沒有把握的。