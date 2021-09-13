「璨樹」離開台灣，全台天氣好轉，氣象專家吳德榮表示，今天中南部處於西南風迎風面，有明顯降雨，明天至周四午後有強對流發展，注意劇烈天氣發生；氣象局指出，中南部、北部午後降雨最明顯，至於中秋4天連假天氣，全台晴朗炎熱，僅山區午後局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「璨樹」颱風離開台灣後，朝長江口前進，明天(14日)進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉，周四(16日)才逐漸向東北東移動，上海是否會有影響還待觀察，但明日至周四台灣附近大氣型態也因此近乎滯留，形成微弱西南風與陸風輻合的有利環境，西南部清晨常有陣雨發生。

吳德榮表示，今天各地天氣好轉，白天氣溫回升，中南部處於西南風迎風面，有明顯降雨。明日至周四(14至16日)各地晴朗炎熱，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生；清晨西南風與陸風輻合，西南部也有局部降雨的機率。周五、六(17、18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。

氣象局也指出，周二至周四（14日至16日）西南風逐日減弱，中南部出現短暫陣雨或雷雨的範圍及時間逐漸減少，清晨上午偏向於沿海，午後則轉移至山區，其他地區午後局部短暫雷陣雨，北部在西南風仍強的前兩天，午後降雨偏在山區，之後則山區、平地皆有機會。

周六到下周二(18至21日)就是中秋4天連假，吳德榮表示，周六午後有強對流發展，周日至中秋節當天全台晴朗炎熱，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。