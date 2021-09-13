2021香港小姐總決賽於12日晚間舉行，最終由22歲的宋宛穎奪冠，中葡混血的她，擁有深邃五官，賽前就是熱門人選，而亞軍則是被形容為「翻版楊采妮」的梁凱晴，季軍邵初不僅奪下第3名，同時也成為友誼小姐。

宋宛穎是中葡混血兒，精通7種舞藝，還是個學霸，畢業於多倫多大學，她受訪時曾表示，除了做港姐外，也想成為一名醫生。而她的媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，因此遺傳媽媽好基因，集美貌與智慧於一身，在機智問答表現亮眼，讓宋宛穎最終奪下港姐冠軍。

冠軍宋宛穎是中葡混血兒。(圖／翻攝自東網、宋宛穎IG)

亞軍梁凱晴被封為「翻版楊采妮」。(圖／翻攝自東網、梁凱晴IG)

至於亞軍梁凱晴現年26歲，擁有清新氣質和甜美笑容，比賽以來一直保有高人氣，被封為「翻版楊采妮」，而季軍邵初打破得友誼小姐無緣進前3強魔咒，不但奪下港姐季軍，同時贏得友誼小姐。

而當天決賽也出現小插曲，在頒發「最上鏡小姐」獎時，本來安排由上一屆得主謝嘉怡和12位佳麗一同出場，不過卻遲遲未進場，司儀只好換其他話題拖時間，最後更直接宣布進入前5強的佳麗。

邵初打破魔咒，奪下港姐季軍，同時贏得友誼小姐。(圖／翻攝自東網)

見到狀況如此混亂，擔任TVB副總經理的曾志偉也被目擊，氣到整個臉漲紅，頻頻向工作人員詢問情況，直到穿插一段廣告後，才宣布「最上鏡小姐」由楊培琳獲得。