有「土耳其五角大廈」之稱，將納入國防部、參謀總部、3個軍種司令部的「月星計畫」正在安卡拉郊外興建中，預定兩年內完工，卻挨批浪費公帑、肥了總統艾爾段裙帶。

「自由日報」（Hurriyet）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）8月30日出席位在首都安卡拉郊外的龐大軍事建築群動土典禮時致詞說：「我們目標於2023年土耳其共和國建國百年時為此一建築群揭幕。」

被土耳其媒體稱為「土耳其五角大廈」的此一聯合軍事總部建築群取名「月星計畫」（Ay Yildiz Projesi），以擁有土耳其國旗主體星星和新月形狀外觀的建築為核心，包括國防部、參謀總部、3個軍種的司令部都將座落土地面積1260萬平方公尺、室內空間89萬平方公尺的建築群中，未來將有1萬5000人在此辦公。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，月星計畫基地位在安卡拉愛提麥斯古特區（Etimesgut）巴勒恰（Baglica），其主體包括位在北側，內含多個會議廳的新月形狀外觀建築，以及位在南側星狀外觀建築。基地距離新建成、去年搬遷，戒備森嚴的國家情報局（MIT）不遠。

國防部、參謀總部、3個軍種司令部目前分別位在安卡拉中心商業區柯澤賴（Kizilay）不同建築內。官方媒體報導，「（月星建築群）設計、獨創性、規模、技術特性將使其成為舉世最現代化且最實用的總部」。艾爾段8月30日說，月星計畫「將會讓敵人心生畏懼、讓盟友們（對土耳其）赤血丹心」。

報導指出，月星建築群可望於關鍵的下一場總統和國會大選投票前約一個月的2023年5月19日啟用。

儘管軍事機構總部遷出巿中心案於2016年失敗的軍事政變後才正式對外宣布，但時任總理的艾爾段其實於2013年的最高軍事委員會（Supreme Military Council）會議中就首度提出計畫，隨後數年也曾在高層會議中陸續討論。

簡報資料稱，此一計畫可以使得原本機構分散的土耳其武裝部隊獲得鞏固、消除在國會和中樞另外一側軍事機構密集的景象、防止兵役人員車輛造成的交通壅塞，並且可以使得相關機構一共減少約4000名編制人員。

報導指出，2016年失敗政變後，各軍種司令部直接隸屬於國防部，而非參謀總部，此舉似加速最高階軍事機構指揮一元化的計畫。國防部長艾卡（Hulusi Akar）2019年曾告訴記者， 預期的月星計畫「堪與五角大廈匹敵」。

由於此一建築群將建置具有戰略重要性的高科技系統，營造計畫很可能讓與艾爾段關係密切的企業獲得豐厚利潤。它們早已從諸多大型公共計畫中受益。值國家經濟和政府財政極度困窘之際，月星建築群營造成本和財政細節格外令人矚目，但相關內容尚未對外揭露。

非正式估計認為此一計畫將耗資6億美元。外界直到惹內桑斯控股公司（Ronesans Holding）董事長鄂勒賈克（Erman IIicak）受邀出席動土典禮才知道政府「又」挑選該公司承包工程。

2014年啟用的豪華「總統宮」、位在地中海岸興建中的艾爾段「夏宮」，以及國家情報局分別位在安卡拉和伊斯坦堡的新總部，都由這家公司興建。

然而，單一包商在這麼短時間內完成如此大型計畫的能力，不免令人質疑。報導並認為，將所有軍事機構部署在相同地點有其風險，「諸如911事件攻擊五角大廈那樣的敵意行動，恐將導致所有機構同時受到傷害」。

軍事將領排排坐，以及綜合軍力形成、協同能力和網路中心戰等主要軍事力量最大化，兩者於21世紀未必有直接關連。報導稱：「月星建築群對於提升土軍指揮管制和作戰效能的影響仍然有待觀察，但它勢必能夠在選前為艾爾段拉抬聲勢，並且為親政府企業創造豐厚收益。」