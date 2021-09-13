藍鳥隊小葛瑞洛擊出本季第44支全壘打。（MLB臉書）

美聯全壘打王又變回兩人並列了，藍鳥猛將小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)13日對金鶯擊出本季第44轟，追平天使隊大谷翔平，把季末的全壘打王之爭重新拉回起跑點。不過這場比賽的主角並非小葛瑞洛，因為藍鳥以22-7打扁了金鶯，小葛瑞洛的陽春炮只佔了22分之1的功勞而已。

雖然金鶯早就被踢出季後賽之列，還可能吞下單季百敗，但被打成這樣未免太慘了。藍鳥首局就無人出局攻占滿壘，小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)毫不猶豫，上來第一球就轟成滿貫全壘打！

更可怕的還在第3局，藍鳥居然連敲了6支安打，中間夾了1發陽春炮之後，轉眼間又是1出局滿壘。賀南德茲(Teoscar Hernández)上來等了一球，接著看到一顆紅中，奮力打到反方向的右外野牆外，滿貫全壘打！

藍鳥隊第3局單局攻下10分，把金鶯打得滿地找牙，此戰已經不算是比賽，更像是金鶯投手餵球給藍鳥做3小時的打擊練習。小葛瑞洛第2局的陽春炮也顯得微不足道了，不過對於他個人來說是重要的一轟。

這是小葛瑞洛進入9月以來的第5轟，大谷翔平在9月只有2轟，兩人以44轟暫時並列美聯全壘打王，皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)目前42轟。好消息是大谷翔平包括13日天使敗給太空人的比賽在內，最近連續4場都有安打，已經走出打擊低潮。