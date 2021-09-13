周星馳出道至今拍攝過無數經典作品，也捧紅許多演員，其中相當賣座的喜劇《長江7號》，許多演員更是由女生反串演出，不過出現在徐嬌飾演的「小迪」身旁，有著體型巨大的班花「美嬌」，卻是唯一由男生反串演出，尤其真實身分曝光後，讓網友驚呼：「只有星爺才請的動」。

《長江7號》中的美嬌雖然體型壯碩，但個性卻成反比相當懦弱，不過只要徐嬌飾演的「小迪」遭遇危險時，就會立刻跳出來解圍，反差性格讓許多人相當喜愛此角色，不過他演完《長江7號》後，便從演藝圈銷聲匿跡，不僅沒有任何作品推出，甚至沒有在螢光幕前曝光，讓不少網友相當好奇他的近況。

有網友透露，飾演「美嬌」的人叫做韓永華，真實職業是一名教育人員，1996年在廣西師範大學生命科學系擔任助教和副教授，2011年晉升為教授，曾在國際論壇發表過多篇論文，對教育界影響力不容小覷，由於一直是周星馳的粉絲，因緣際會下受邀參與《長江7號》演出，而這部也是他人生中唯一一部演出的電影。

此外，飾演富二代小惡霸「陳俊生」的黃蕾，在劇中也是反串演出，但拍完《長江七號》後，除了幫動畫版《長江七號》配音之外，就淡出演藝圈，不過女大十八變的她不僅成為正妹，還公開認愛「校草級男友」，讓所有粉絲都直呼心碎了。