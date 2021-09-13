每個家庭的衛生習慣不同，結婚若與對方家人同住恐有很多地方要磨合。有網友婚後搬進老公家，才發現老公全家可怕的衛生習慣，像是一條浴巾6人共用，甚至「一巾多用」擦手、擦腳、擦水果，最讓她崩潰的是小姑竟然拿飯鍋消毒月亮杯，讓她再也待不下去。

一名女網友日前在Dcard貼文表示，她婚後搬入老公家，發現老公全家一直是6人一起共用同一條浴巾，最後用完的再拿去丟洗衣機跟衣服一起洗，一天更換一條。這讓她非常崩潰，她認為浴巾會擦到私處，全家一起用非常不衛生，老公家的觀念卻覺得只是擦擦身體，不會去擦私處，況且都洗乾淨了，濕濕的也是水而已。

原PO接著又發現，這條浴巾竟然不只擦身體，還拿來日常擦手腳、擦嘴、擦水果，還有老公一家包括公公、婆婆、大伯、小叔和小姑，從浴巾到漱口杯全都共用，牙刷和刮鬍刀只是男女分開使用，母女倆甚至共用生理用品月亮杯。最誇張的是原PO看見小姑拿吃飯的鍋子煮沸水消毒使用過的月亮杯。

有次她請老公向婆婆提醒浴巾共用的衛生問題，結果反被婆婆罵「分開多費工！這樣我一天要洗幾條浴巾！一家人為什麼要怕！陌生人才要怕！」，種種一切讓她再也無法接受，決心找房子離開住了兩週的婆家。

貼文一出引起討論，許多人說「我家也都一起用，浴巾很乾淨根本沒問題」、「我家小時候是這樣的沒錯」、「我跟男友會用同一條耶」、「我媽跟我哥我弟也都這樣共用」，不過也有人反對，表示「這樣很容易有傳染病毒問題」、「千萬不要呀，洗完臉老是用同一條毛巾擦臉都會有毛巾滋生細菌的疑慮了，更何況大家共用一條」、「會感染香港腳」、「之前有一部電影也有這個內容，不相干的人因為一條毛巾還是會感染」。