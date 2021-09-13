女星蘇心甯（拉拉、LaLa）擁有甜美外表、魔鬼身材，加上自然不做作的活潑個性，讓她在各大綜藝節目中受到觀眾喜愛，還因此有「國光女神」的封號。而從不吝嗇分享好身材的她，日前在個人IG上曬出一系列居家穿搭及泳裝照，火辣的好身材讓人看了直噴鼻血。

蘇心甯近期與多位廠商合作，2日前在IG上分享一套瑜珈運動服穿搭，立即引起網友注意。只見她穿著米色的超低胸BRA TOP，搭配同款式單車造型緊身褲，側身對著鏡頭展現出超狂的S曲線，並露出燦爛笑容，讓大批粉絲紛紛送上愛心圖示，表示喜愛。

但不久前，蘇心甯趁著好天氣時所PO出的另一套泳裝造型，更讓網友們暴動。當天她先PO向網友們問早，並附上ㄧ張穿著紫色連身泳衣的穿搭辣照，而泳衣胸口鏤空至肚臍的性感設計，使她飽滿的東西半球與白皙的腹部曲線一覽無遺，加上超撩人的撥髮動作，大秀性感的頸部線條，瞬間性感指數破表，吸引超過2萬多人按讚。

網友紛紛留言「這身材太過份了」、「一早就讓人元氣滿滿」、「紫色太Q了我喜歡」、「這件根本是戰袍」、「這麼早就穿得這麼性感迷人，害我中餐不知道該什麼了」、「性感辣媽」，另外這套造型也釣出斯亞、王思佳等多位藝人好友直呼「太夭壽了」，意外引發熱烈討論。