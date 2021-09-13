【愛傳媒特約記者吳思賢報導】《斯卡羅》已播出10集，只剩2集（照片取自臉書粉絲專頁）。9月11日播出後，引發不少爭議，主要是針對電視劇是否背離《傀儡花》原著。

文學兼戲劇名家莊華堂看完公視《斯卡羅》第9、10集後在臉書發文批評說，「老實說，我失望了--失落感越來越重......，我原來給這部戲打95分，我要扣它10分。好好一部小說設定好的主線情節，卻讓一個搞不清楚狀況（歷史、族群-官民與漢番關係...）的編劇，把一齣好戲，改編得幾乎面目全非。」

莊華堂表示，編劇刻意製造斯卡羅內部不同派社的爭權奪位，和強化閩人、客家和馬卡道土生三者之間的矛盾。結果是，戲因為不時發生的緊張對立，可能更好看，也讓李仙得、劉總兵、大、二股頭表現比較有戲感，特別是誇張了吳慷仁那個阿水角色的表現空間。但是卻犧牲了小說原著中精心佈局和比較合情理的情節推衍，以及經過上一代父母客番通婚的悲劇之後，原住民幾個角色的親情、包容與善良人性的溫暖。

莊華堂認為，電視劇這樣改編的結果是愚蠢的，得不償失！「特別是，編劇和導演始終沒有搞清楚，小說作者為什麼安排蝶妹、文杰這對姐弟的苦心。」姐姐是溫柔善良、聰慧又熱情的穿針引線角色，弟弟則是小說家特意安排他在卓杞篤收為養子，如何處心積慮的教導他、一次次的磨練他，讓文杰逐漸歷練為5年後發生的牡丹社事件中，協助下一任的大股頭，協調處理戰爭後續問題，最後終成為清日兩朝之際威震琅嶠的18番社的頭人。

政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆也在臉書指出，《傀儡花》的英雄是卓杞篤，但在《斯卡羅》，卓杞篤的戲比李禮讓（李仙得）少，劇中一再凸顯李仙得是正派的美國老大哥，他要去瑯嶠喬事，是把「文明」帶到生番部落，不是戰爭，戲中他認為廈門華人僕役因為已經「文明」，所以能穿上西裝，這是洋人殖民者的驕傲，似乎是原書沒有的情節，不知道這樣的「政治正確」美化，是否只是偶然。

鄭自隆教授說，更離譜的是9月11日播出的第9集，強調卓杞篤主戰、好戰，以對照李仙得的秩序、和平，與原著不符，這是史實？還是導演的意識形態？

鄭自隆教授認為，文學作品改編，當然可以加入導演主觀的判斷與好惡，但歷史劇就不能偏離史實，第10集清兵入山被原民伏擊造成死傷，及第一次原洋會談，總兵劉明燈不但參與，而且還主導，都與史實偏離，彰顯中國主權及於南境，讓他懷疑「又是意識形態作祟？」否則何苦如此扭曲。