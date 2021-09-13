【愛傳媒陳念初專欄】46年前的蔣介石，蔣介石還活在政治舞台時，到底發生哪些事？46年後的今天來看，除了政治的功過議題外，也是時代文化文本議題。

促轉會2021年9月8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。

蔣介石的功過與當年的各種政治故事，再度成為政治人物之間攻防的議題，台灣的轉型正義是前事放在今天的轉盤上來看，想給歷史人物定一個最終的調，下另一個註解，這個政治上的偏執，數十年來一直不停歇，想要證明什麼？想給一群人什麼公道？這個怨與人性裡的願，形成強烈的對比。

時間回到蔣介石逝世當年當日，我正在讀小學五六年級，我依稀還記得許多民眾悲痛哀嚎大哭，當時只有老三台的媒體，媒體大幅報導該則新聞，政府下達禁娛令，機關學校也降半旗，台灣境內以國葬來處理蔣公逝世。

蔣介石的「陵寢」曾在多年前228當天被年輕人噴漆，當年的清明節只好不開放，而轉型正義的大旗，針對蔣介石的功過，開始緊鑼密鼓的調查中。

蔣介石逝世後，還設立了先總統蔣公逝世紀念日，在2007年陳水扁執政時代廢除。我還記得我們寫作時，寫到蔣介石時，都要寫「先總統 蔣公」，要空一個表示尊稱。

蔣公所帶來的時代啟示，我想談的並不是轉型正義所要彰顯的正義，而是回到時代與文化來看，我們對於歷史人物的態度、敘事角度與視角，如何取鏡收音？才更貼近當年。

歷史的功過，別忘了，要從歷史發生時間序來論述，時代的背景與人民的思想，政治環境與國際的困境，都息息相關。

當年許多人對蔣公的感恩與不捨，是可以理解的，黨國時代民族救星的用語，也符合當時的一元價值觀，把當年的那些故事，拿到現在多元與民主時代來對比，當然，就成為一則笑話，也不符合人性邏輯。

舉蔣公看小魚力爭上游的故事，小時教科書裡寫這一段，對於小朋友而言，是有啟迪做大事，人要逆流而上的意義，但仔細去推敲小魚逆流而上這段情境，蔣公的故鄉有無鮭魚？既是小魚，豈是生長在較高緯度的鮭魚？其他迴流的魚類，有可能嗎？

「子非魚安知魚之樂？」蔣公看小魚的故事，若不是真的景象，蔣公自己當然不是魚，無法理解魚的行為，但對自己的惕勵，是值得當故事說給小朋友聽，這段故事，有人生的隱喻。

說給小朋友聽的語言或寓言故事，許多爸媽們都很奇幻魔術，吸引小孩並希望他們能夠有一些啟發。重點就是如果不是真的景象，而是杜撰的小故事，也把它放入教科書，在當年來看，恐怕也是編故事者的政治正確與巧思。

如果，大家看過瓊瑤的小說，看過瓊瑤的電影，這個劇本與故事中人物的對話，以現代人的愛情觀來看，以現代人對口語表達上的詞語來看，會覺得不可思議。

早期，瓊瑤迷了多少人，多少人看過她的文學作品與電影，也曾被劇中人物感動，她現在的文本，也還在小說市場裡，並未下架。

瓊瑤是當年影劇娛樂市場裡的當紅招牌，捧紅了林青霞、秦漢、秦祥林、甄珍等知名演員。蔣公是當年兩岸對抗歷史裡的政治強人，國共內戰與對日抗戰，死傷無數。

蔣公的晚年時期，瓊瑤的作品已經拍成電影，那個二元對立的年代，愛恨交織的文本，是一元框架下的價值觀。

戰爭的殘酷與輸贏塑造了兩岸的政治文本，二二八的傷痛是另一個悲劇的台灣政治劇本，看這些故事或人物角色，從當年的環境與人的角色與思維來看，我們可以理解時代脈絡。

電影或電視劇把人物演的栩栩如生，壞人變得更壞，好人變得更好，二元對立一直都是文本裡的基本設定，蔣公偉不偉大？看兩岸的電影或電視劇文本，偏向是一定會出現的。

換句話說，我們對蔣公的功過，若是透過事件追溯、文本或評論裡的言論上各自表述，參考文本言說裡歸納整理出來的蔣公外，更應該在時間序上完整視角對待蔣公，這些包括實際生存在二次大戰期間剿匪抗日的蔣公，帶領台灣佈局台灣反攻大陸期間的蔣公，建設台灣的蔣公，鞏固政治勢力的蔣公等等視角，這些視角看到的蔣公，一定有相當程度主觀認知差異，早年與蔣公一起共事者，也早已化為塵土，誰能還原真實的蔣公？

蔣公要成為希特勒一樣的萬惡不赦，早年反抗蔣家的人才是悲劇英雄，迫害才能伸張，這對當年同樣在蔣家世代統治下善良台灣人民而言，情感上也不見得認同。

沒經歷過戰爭，在戰後台灣成長的這一代，沒有兩岸間的歸鄉情感，對蔣公的詮釋常在小故事或偉人情節裡同步誕生了虛假意識，本身就是當代文化政治經驗，沒有人可以重新透過轉型的正義解釋，來抹煞真實生活裡的文化記憶，回到當年去看當代，如今的轉型正義，才比較可能產生世代認同。

轉型正義目前面臨的難題，並不是國民黨政治上的對抗，而是跨世代認同上，並沒有得到多數共識。轉型正義最大的問題，是往前轉型，不是往後轉型，是用現代的視野與價值觀去定調當代的歷史人物功過，這只會失之偏頗。

轉型正義最大的模糊，看似和解，實為定罪，要找出威權時代功與過的比例及調查其附屬組織，讓緬懷威權的符號消失，偏偏走過歷史的人，都不是用這種態度看待歷史。

中正紀念堂就是中正紀念堂，我們學生時代裡拍照的地方，威權的符號看似存在，但意涵早已經實質消失，或許還有人緬懷或感恩，但這就是歷史。

二二八紀念館有人紀念，這也是歷史，歷史不會消失，追查歷史真相，透過組織、法律或媒體已在進行，既然轉型平台已經形成，請用轉型思維與共識來說服民眾，不要用轉型結果來定調歷史。

用現代斷裂記憶的身體與大腦，拼貼飛逝已久的靈魂，就怕拼不出來的，就自己想像與連結畫了出來，這並非歷史啊！

標題是「蔣公與瓊瑤文本多義」，一位已離世，一位仍是知名作家，請用文本心情看待瓊瑤，勿用文本態度看待蔣公，如果兩者您就只能看到文本，也請相互主觀，多元定義，別再偏執看待歷史人物。

我心中蔣公並不是偉人，後代及結局顯然非預期，他及附屬於他的，也只是段歷史。

當年，我是看三廳電影長大的，我也還會唱《蔣公紀念歌》，要我嘲笑自己的視覺記憶嗎？還是諷刺自己被洗腦？這是我在台灣成長的印記，我也是在跨世代裡見證某一小段的歷史。

歷史沒有對錯，轉型更大的意義是療癒人心，「怨」與「願」音同義不同，讓「怨」和解，讓「願」共生吧！

至於「中正紀念堂」變成「反省威權歷史公園」，它已經不像歷史了。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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