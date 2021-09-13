金門縣消防局提醒明（14）日上午若手機狂叫，不要緊張，這是該局針對金沙地區進行「災防告警細胞簡訊」測試，做到有備無患，確保民眾生命安全。

縣消防局說明，該局訂於9／14（星期二）上午9時30分至40分進行「災防告警細胞簡訊」測試，透過災防告警細胞廣播訊息系統，經由中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信等電信業者，在數秒內傳送警示訊息到指定區域內民眾的手機，手機在接收到訊息時，會發出特殊的警告聲響與振動，請收到警訊之民眾不用驚慌。

此次細胞簡訊發送範圍為金門縣金沙鎮全區，發送內容有中文及英文2則緊急警報，分別為「[演練][疏散避難警報]-金門縣110年災害防救業務訪評金沙鎮公所災民收容安置演習疏散避難警報發送演練，金門縣災害應變中心082-373795＃0。」及「[Evacuation Drill]Kinmen County GovernmentEOC 082-373795 Ext 0.」。

屆時位於金沙鎮區域內民眾的4G、5G手機，如有開啟接收「警訊通知」及「緊急警報」之功能，將會收到相關測試訊息。

縣消防局提醒，這項防災簡訊為測試發布，實際上並無真實災害發生，請鄉親切勿緊張。如有相關疑問，可電金門縣消防局（082-324021分機5603）或1999縣政服務專線諮詢。