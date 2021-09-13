新興毒品泛濫，製毒成分一再改變，檢警抓不勝抓，法務部毒品審議委員會為了防堵新興精神活性物質（NPS）作為製毒用途，去年12月「超前部署」，一次性審議通過新興精神活性物質296項列為毒品管制，行政院已於9月3日公告，讓我國毒品列管數量共計659項，成為全球列管毒品最多國家之一。

法務部強調，打擊毒品犯罪不僅是與現在的毒品對抗，更要超前部署，阻止未來可能成為毒品的危害，原本毒品列管採單一物質逐次審議模式，已緩不濟急，無法因應新興精神活性物質快速推陳出新，成為新興毒品之情勢。

法務部說，目前聯合國被通報的新興精神活性物質現已有 1000多種，而我國列管毒品僅339種 ，為避免因毒品列管期間成為查緝空窗，並與國際毒品情勢接軌，自去年1月起召開毒審會，蒐集新興精神活性物質國外列管而國內未列管，並扣除無標準品可作為檢驗者共計337項。

法務部毒審會經全面複審及資料互核後，去年12月23日完成全部一次性毒品列管的審議程序，將296項新興精神活性物質，分別列為二、三、四級毒品管制。

法務部完成預告後，送請行政院公告，行政院已於9月3日公告，目前我國毒品列管數量共為659項，成為全球列管毒品最多國家之一。

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