目前正在養傷且回歸遙遙無期的費德勒(Roger Federer)，他即使躺在家裡也是全世界收入最高的網球選手。根據商業雜誌《富比世》計算，費德勒到今年8月31日為止，過去1年的總收入約為9060萬美元（新台幣25億）！

以運動員的本業來看，現任球王喬柯維奇(Novak Djokovic)的職業網球生涯突破1.5億美元，史上無人能及，甚至超過高球傳奇老虎伍茲(Tiger Woods)。回想在2010年，費德勒累積15座大滿貫冠軍，納達爾(Rafael Nadal)6座，喬柯維奇僅1座，如今3人都是20座大滿貫了。

然而要比賺錢的速度，納達爾和喬柯維奇都遠遠不及費德勒。即使喬柯維奇戎馬半生抱走上億美元獎金，比賽裡的錢已經不看在費德勒的眼裡，他去年收入僅有幾十萬美元來自獎金，其餘全是球場外的收入。費德勒的網球鞋「Roger Pro」售價約200美元（新台幣5533元），世界賺最多的10位男網選手，過去1年的總獎金、代言收入約為3.2億美元，其中28%在費德勒的口袋，他是網球金字塔裡的金字塔頂。

早年的職業運動員收入不高，評價一位傳奇人物主要是憑他的戰績和紀錄，但從現代運動商業化之後的角度來看，商品、球鞋、球員卡賣最好的選手往往才被認可是業界的一哥，並非單純拿了多少總冠軍或是有多少年薪。