臉書近期掀起一陣標註網紅聞氫哥的風潮，許多人進而開始討論什麼是「座標之力」。實際上這是因為臉書演算法機制，造成有些人留言的觸及遠高於貼文，因此產生「留言才是本體」一說。如果你總是能留言神回覆，或是積極在留言區與網友互動，善用「座標之力」甚至能帶來不輸在自己臉書貼文的互動與網路聲量！

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，排除自身粉絲專頁的網路聲量、非政治類貼文，只計算活躍於其他人臉書粉專留言區的聲量高低，一起來看除了聞氫哥以外，總是能成為別人留言區的焦點，掌握「座標之力」的人究竟還有誰！

No.10 泥泥學姐 Janie

擁有傲人好身材的插畫家泥泥學姐，臉書和instagram都擁有破百萬粉絲人數，平常在社群上分享的不是別的，正是大方分享自己好身材的福利照，不僅如此還經常在社群留言與網友互動，因此就算擁有百萬粉絲，依然給人相當親近好相處的感覺。

因為擁有百萬粉絲追隨，讓泥泥學姐的留言一發動「座標之力」帶來的觸及更是驚人，讓自己的一舉一動，連留言互動也成為大家的焦點。

No.9 郭書廷Tim

過去曾因家中負債千萬，不得已接下劉樂妍《CHINA》MV拍攝演員的健身男模郭書廷，影片曝光後招致不少台灣網友攻擊，卻也因禍得福，後來受邀擔任由知名脫口秀主持人博恩策畫的《TAIWAN》，意外帶來不小的討論度。

平常沒事就喜歡滑滑臉書，認真在許多貼文下方留言拚互動，因此就算沒有百萬粉絲數，仍然在留言區有著不低的網路聲量。

No.8 聽施姐的話-施菲亞Feiya

寫真女模施菲亞靠著火辣的身材，在社群上受到許多粉絲喜歡，每當更新動態就能第一時間引來關注，不僅如此，施菲亞也常在各個粉專留言區出沒，勤於和粉絲、網友們互動，留言互動頻率名列前茅，在社群上相當活躍。

由於本身粉絲數就不低，加上喜歡留言互動的好習慣，成功替自己創造出相當高的網路聲量。

No.7 星期天配音是對的

因為一支惡搞房地產廣告爆紅，粉專成立近八年，至今在網路上仍有不小的討論度，始終能維持高人氣的關鍵，正是經常喜歡在社群臉書上與他人互動。

像是台灣實況主殺梗6月23日貼出一張試用床墊的照片，星期天就在下方留言「永遠追憶，信義區代表上香」，諸如此類回覆經常逗樂網友，現在只要他一留言，甚至還會有網友在下面逗趣附和「星期天留言是對的」。

No.6 康茵茵

擁有好身材的藝人康茵茵，舞蹈系科班出身，在社群上分享的一系列居家運動影片獲得好評，平常也喜歡在臉書上記錄自己的生活，大小事都會發到網路上與粉絲分享，認真經營社群。

個性幽默風趣的她，除了在自己粉絲團與粉絲互動，也常跑到別人貼文下「客串」，無厘頭的留言像總是能把網友逗樂，瞬間成為貼文串中的關注焦點，有不少網友還因為看到康茵茵的留言，進而認識她而成為粉絲！

No.5 我是小生

「我是小生，偶爾客串回文，點綴你的人生」資深鄉民對這句話一定都不陌生，PTT紅人我是小生總是能以流暢的文筆加上精闢見解，令許多在愛情中迷失方向的人，猶如醍醐灌頂、茅塞頓開。

如今當了爸，搖身一變成阿爸小生的他，更常在臉書留言區出沒，不改一針見血的說話風格，總是精準抓住問題核心，一個神回覆就讓網友們紛紛拍手叫好。

No.4 郭鬼鬼 Angela

常在粉絲團上大秀好身材的寫真女模郭鬼鬼，俏麗短髮加無辜電眼，擄獲不少粉絲的心，替她累積超過50萬的臉書追蹤數。

原本較少在臉書其他粉絲團下留言區互動，今年3月起，留言互動的頻率突然增加數十倍，靠著出沒於其他粉絲團的頻繁留言，網路聲量也跟著不斷衝高，絲毫不受臉書調降觸及的影響。

No.3 黑貓老師

大家幾乎都是因為聞氫哥而開始知道「座標之力」的存在，不過說到真正推廣的始祖絕對非黑貓老師莫屬！早在臉書開始調升粉專留言的權重，黑貓老師就立刻發現這件事，並且寫了一篇文介紹這項演算法，取名為「座標之力」也是由他而起。

除了本身也很愛在留言區互動，頻率甚至比聞氫哥還高，平常還喜歡在留言區「開車」貼番號，間接造福廣大網友們。

No.2 謝和弦 R-chord (阿扣)

說到最喜歡和網友在臉書上互動的歌手，總是敢說敢言做自己的謝和弦阿扣絕對是代表人物，常常臉書滑著滑著，就會不小心在留言區捕獲到野生的扣哥，嗆辣的發言，讓他一出現總是成為社群上的討論焦點。

謝和弦平常除了關心社會上許多重大議題不留餘力，也常在社群上推廣大麻合法化，堅持醫療用大麻非毒品的主張，各種類型的貼文都能神來一筆往大麻合法化的方向討論，成功引來許多人對此議題的討論與重視。

No.1 聞氫哥

以「心靈毒雞湯」快速爆紅，出現在各式各樣與職場相關的粉絲團下方，留言內容一點都不勵志，反而負能量滿滿，精闢又犀利留言的卻是許多人生活中的實際寫照，因此大受歡迎，不少人直言現在看到這類文章，第一件事就是先去留言區找聞氫哥的留言。

聞氫哥近期還掀起一股全民小編都搶標記他的風潮，各式各樣的問題都要他來回答，妙語如珠的回應更往往獲得比本文多的按讚，讓人都分不清主文、留言誰才是本體了！

【網路溫度計】提醒您－

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◎少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月12日至2021年9月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『非政治類臉書留言區活躍紅人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」