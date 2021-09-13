不僅是「俠客」歐尼爾，就連「惡漢」巴克利也忍不住砲轟七六人後衛班西蒙斯太假了！巴克利在博客節目當中痛批，「那個喜歡裝模作樣的人聽好了，我夏天都住在費城，這是西蒙斯團隊連續第3年把他練習跳投的假東西曝光出來了！」

「那些訓練影片太搞笑了，說實話，我整個夏天都住在費城，所以我問了很多人關於班西蒙斯訓練影片的問題，」巴克利說，「他連續3年都貼出訓練影片，其中包含他苦練跳投的東西，我只能說他那些東西唬不了我的，這就是事實。」

其實不只巴克利看不下去，不少球迷也都質疑班西蒙斯那些訓練影片的真實性，更認定他只是把自己訓練表現優異的一面剪輯起來，看起來似乎他的外線投射能力有所提升，實際上到了球季開打之後，他就原形畢露，重新恢復手感冰冷模樣。

班西蒙斯最近成為費城的全民公敵，也引發不少NBA資深球評痛批，原因是他協同王牌經紀人瑞奇保羅，以不參加今年新球季訓練營作為威脅七六人趕緊把他交易的理由，就算被扣薪也不在乎，隨著開訓時間(29日)越來越近，雙方僵局仍舊無解。