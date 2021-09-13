1名網友日前在1間市場雞肉攤販驚見招牌寫著「人人有雞吃，雞雞有人吃」，讓他大感害羞，其他網友也傻眼笑說「其實真的不用這麼對仗」、「這老闆行銷成功」；另外也有其他網友看見招牌寫著「出售小雞雞」，後來才得知是文字排版鬧出的笑話。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片是1處市集的雞肉攤，該攤的招牌布條寫著「人人有雞吃，雞雞有人吃」，讓原PO看了相當害羞，認為該招牌充滿了性暗示，因為「雞雞」就隱含著男性下體的意思，發文說「我也希望雞雞有人吃。」

1名網友日前在1間市場雞肉攤販驚見招牌寫著「人人有雞吃，雞雞有人吃」，讓他大感害羞。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言說，「有人要團購雞雞嗎」、「我還好，我比較想吃雞（我是說雞肉）」、「不可以色色」、「夢裡什麼都有」、「有人要團購雞雞嗎」、「這是什麼跟什麼啦」、「其實真的不用這麼對仗」、「這老闆成功吸引我注意了」、「去買雞的人，不知道被人看到怎麼想哈哈」、「也太害羞」。

而關於「雞」的有趣招牌不僅此例，先前也有網友發現路邊發現1處招牌寫「出售小雞雞」，後來發現是因招牌的排版鬧出笑話；台中建國市場也有家傳統米粿店將工廠設置在二樓，因炊粿時冒出大量水蒸氣，常讓民眾誤以為是火災，老闆因此刊登超大廣告看板，澄清冒煙原因是在「炊粿」而非火災。

先前也有網友發現路邊發現1處招牌寫「出售小雞雞」，後來發現是因招牌的排版鬧出笑話。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）