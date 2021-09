美國保守派媒體「國家評論」(National Review)10日指出,甫上任的中國大陸駐美國大使秦剛8月底在一場閉門會議上公開要美國「閉嘴」,報導指出這樣強烈的非外交措辭除了讓與會者驚訝外,也暗示未來秦剛將走強硬路線。

「國家評論」報導,8月31日美中關係全國委員會(NCUSCR)以視訊方式舉辦不公開會議,甫上任滿一個半月的秦剛受邀發表演說,這場演說聚焦中美關係,他譴責美國現行對中國的政策,警告各國若是硬將冷戰劇本套用在現在的中美關係,將中國視為假想敵與對手,恐會帶來災難後果。

在提問時間,前美國白宮國安會亞洲事務資深主任、美國喬治城大學(Georgetown University)教授麥艾文(Evan Medeiros)提問中國與美國應分別採取哪些行動改善雙邊關係,秦剛起初表示美國應停止讓情況惡化,如此才能創造兩國對話空間,不過他隨後突然表示:「如果我們不能解決我們的分歧,就請閉嘴」(If we cannot resolve our differences please shut up)。

消息人士透露,這段非外交性的措辭讓與會者相當震驚。

中國大陸駐美國大使館官網後續公布秦剛當天在會議上的演講逐字稿,不過並未放上提問時間的回答內容。

「國家評論」評論,秦剛要求美國官員「閉嘴」的非外交措辭除了引人注目外,也暗示他將在任內採取強硬立場。此外,這場會議由前官員、學者、商界領袖等有多年中國事務經驗的重量級人物舉辦,當中還包含前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)、前財政部長路傑克(Jacob Lew)等人,因此秦剛的發言格外引人驚訝。

不過「國家評論」也指出,秦剛的發言實際上也符合近幾個月來中國大陸官員對美國傳遞的訊息。今年3月,美中在阿拉斯加舉辦高層峰會,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與國安顧問蘇利文(JakeSullivan)在會談中抨擊大陸人權議題,隨後中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪反批美國虛偽,直言美國沒有資格以強勢立場和中國對話。