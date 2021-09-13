民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

莫德納疫苗遲遲未到貨，中高齡民眾憂心何時能打第2劑？關於疫苗問題，民眾黨立委蔡壁如今(13日)在臉書指出，截長補短救救疫苗孤兒，加快提升第二劑覆蓋率，她也呼籲指揮官陳時中放下執念和面子問題，人命和國家經濟發展，遠遠比個人的面子和官威來得重要。

蔡壁如表示，陳時中應該重新思考疫苗施打順序，以人命為上，利用接下來民間購買到的疫苗，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充份利用BNT可以單一品牌使用、可以和AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。她提到，世界上大部份的國家，都是從死亡風險高的高齡者和原本就有重病者開始施打，然後再依年齡順序往下打；因應Delta變種病毒威脅，更必須加快提升第二劑覆蓋率。

蔡壁如說，未來幾個月到貨的疫苗，不論是AZ、莫德納還是BNT，都應該針對已達到該接種第二劑疫苗的、已接種過第一劑疫苗的國人優先接種，而且要捨去原來依照身份類別的第一劑施打順序，依照年齡由大而小接種，如此一來，才能提高整個國家對Delta變種病毒的防護能力。

蔡壁如舉英國為例，當英國社會開始朝向與病毒共存、兼顧公衛經濟的「後疫情新常態社會發展」後，完全解封的英國，並沒有進一步惡化，很大一部份是因為英國成功且有效的疫苗政策。