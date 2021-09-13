彰化縣邱姓男子今年初在彰化市一家練歌場酒後鬧事，還對到場員警大小聲，遭員警噴辣椒水制止後更出言不遜，以「靠邀」、「龜兒子」、「臭機掰」等連串辱罵，被警方帶回警所竟還使出頭槌鐵頭功，一頭撞裂派出所玻璃，彰化地院近日依妨害公務、毀損等罪，判處應執行拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。

根據簡易判決書，邱男在今年1月2日深夜11點多，在彰化市某練歌場內飲酒唱歌作樂，卻酒後鬧事，與同行友人欲砸店洩憤，莿桐派出所林姓等4名員警獲報到場處理。

警方上前盤查邱男與陳姓男子兩人身分時，邱男以台語「靠邀」、「我幹你估籠」、「龜兒子」、「臭機掰」等語連番辱罵員警，接著還出手拉扯、揮撥林姓員警，導致其密錄器摔落地面。

邱男大鬧練歌場至凌晨，最後才被四名員警合力制伏、帶回派出所；沒想到，隔天凌晨1時57分，邱男在派出所內仍不安分，竟又一頭撞破派出所窗戶，窗戶玻璃應聲碎裂。

邱男辯稱是被警察噴辣椒水，自己已經很配合警方了還是被按在地上，強調沒有妨害公務和毀損犯意，當時是想要表達抗議，員警與店家掛勾，欲加之罪何患無辭，他才想到撞窗戶玻璃，打算以死明志。

彰化地院法官審理時，勘驗員警所提供之密錄器畫面，認為邱男辯詞不足採信；審酌員警身著警服依法盤查執行職務，邱男卻以揮手往後推、伸手拉扯等暴力行為和辱罵言語，藐視國家公務員公權力之正當執行，不宜輕貸，另以頭部撞擊造成派出所內玻璃破損，所為顯有可議，因此依妨害公務執行罪處拘役30日、毀損他人物品罪處拘役15日，合併應執行40日。

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