新北市前市長朱立倫近日談到「論文門」一事，表示「蔡英文的博士學位明顯有瑕疵，蔡英文本人和母校應該要追究到底。」對此，旅美教授林環牆認為，論文門醜聞已遠遠超越朱立倫的認知，且蔡英文的問題已不是「瑕疵」兩字可以形容，建議朱立倫應該直接質問蔡英文兩個問題，包括證明博士學歷過程的疑點，以及神秘甘乃迪女士P C Kennedy真實身分為何？

林環牆今（13）日透過「獨立觀察」臉書表示，蔡英文的問題，根本就是自1983年-84年間起，即以偽博士論文與偽博士證書的「雙偽造文件」開始在黨國威權時代，進行詐騙她的倫敦政經學院LSE的法學博士學歷，且她的問題已不是「瑕疵」兩字可以形容。

林環牆指出，蔡英文號稱在1984年3月14日獲頒英國博士學位，但她的所謂「博士論文」，卻是在她想進入政壇謀取大位的盤算之下，遲到了整整27年，才以「2011神秘6人小組」的大陣仗，企圖在2011年6月偷渡「非法論文」進去倫敦大學的總圖書館與高等法律研究院IALS圖書館，目的當然是要營造論文存在的假象，以矇騙台灣人民。

關於這個偷渡論文事件，林環牆先前已提過多次，他說，這個「2011神秘6人小組」包括蔡英文、張祥慧、張小月、陳其邁、謝志偉及蕭美琴共6人，他並調查出，這個偷渡論文事件的時間點是在2019年10月，正好發生在LSE網站貼出那份疑似出自施芳瓏之手的所謂「校方聲明」之後。

為釣出更多秘辛，林環牆說自己一直不做聲，直到2020年1月8日才正式貼文把「2011神5人小組」（當時遺漏了張祥慧）與「2011偷渡論文」連結在一起，不過這個「2011偷渡論文」是失敗了，所以才會有8年後、2019年6月28日的第二度偷渡論文，表面看起來，這一次的偷渡是成功的，但其實是另一個灰頭土臉的大失敗，因為英國獨立機構「資訊特任官辦公室ICO」，已在正式公文裡不小心地露了餡，明確證實2019年6月偷渡的論文並不是經口試驗證過的合格論文。

林環牆指出，按照倫敦大學當年規定，任何博士侯選人應繳交三本實體論文，他質疑，蔡英文的三本論文全部遺失了嗎？連論文連續編號的書目也不翼而飛嗎？這是不可能的，「再硬拗下去，蔡英文，妳要如何心安地度過漫漫長夜？」

最後他建議，朱立倫應該直接質問蔡英文兩個問題，首先是證明博士學歷本是一件三天內就可以解決的事，為什麽蔡英文需要拿出一堆造假文件來？第二，神秘甘乃迪女士P C Kennedy究竟在台灣、在英國？或者就是蔡英文本人？

林環牆強調，自己和資深媒體人彭文正、台大榮譽教授賀德芬三位學者的調查證據已再清楚不過了，只要懂基本的邏輯學，應該不可能會去相信蔡英文編造的假博士學歷，如果英國校方繼續想遮掩論文門醜聞，以息事寧人，這只是再度證明倫敦有一小撮英國人也是共犯結構的一環。