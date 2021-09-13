問：受疫情影響，除原有電商平台，百貨業者也開始採線上線下銷售模式，並加入直播，公司如何面對百貨業者及其他電商競爭？

答：百貨公司跟電商是兩種不同客群的市場，尤其台灣消費者在網路購物還是習慣買不是很高價的東西，如果是幾萬元的產品還是會比較偏好實體通路，像知名品牌高價化粧品、保養品等，也因此我們挑產品及訂價都會抓習慣在網路上購物族群口味，加上我們擁有網紅品牌優勢，這些品牌未必去百貨公司或是其他電商平台設櫃，可以讓我們藉由市場區隔避免競爭。

電商及實體是兩種完全不同的商業模式，電商並非砸大錢就能成事，而是需要有專業、有經驗的團隊，整合金流、物流、數位行銷等。

美而快(5321)公司深耕服裝電商已10多年，從產品開發、行銷、倉儲、物流、金流、會員消費行為分析及零售管理，累積非常多專業經驗，即使百貨公司產品數量與項目多元，跨入電商也需要時間讓消費者習慣，並非一蹴可幾。

問：公司未來整體營運展望？

答：「網紅自媒體」及「流量變現」是未來趨勢，包括國際品牌都在找國際網紅合作推廣，根據國外調查機構Mediakix研究，全球各品牌投注於網紅行銷的預算到2022年預估上看150億美元。我們核心能耐是幫助網紅KOL流量變現並做到極致；經過多年累積，產品、工具及資源已相對成熟，「流量變現」也進入下一個階段。美而快的商業模式是從以「人」作為起點，發展出產品與品牌，所有的價值都圍繞在網紅KOL這個「人」身上，這是其他公司無法仿效或抄襲的模式。

同時，多年來經營KOL所衍生出的流量，也讓我們思考另一個新的商業模式：針對在台灣已有知名度及銷售量的品牌爭取總代理，用基礎流量提升品牌知名度，加速擴大他們市場銷售，這是流量變現的第二段。

此外，我們也持續發崛台灣知名網紅，近期可望有數個300多萬粉絲網紅加入，公司正在開拓東南亞市場，已鎖定新加坡、泰國、越南及馬來西亞知名網紅，規劃將台灣生活美學相關產品賣到當地，或將當地產品賣到台灣。

根據國際資料庫Euromonitor International資料，台灣時尚產業年零售金額總額為新台幣5674億元(包含本土及外來品牌)，並以服飾為最大宗(零售金額總額為新台幣2947億元)。

過去台灣服裝市場以百貨公司為主力通路，隨著疫情爆發與消費型態改變，實體業者遭受巨大衝擊；10年前是1家電商服裝公司擋100家實體服裝店，近幾年是1個網紅服裝品牌擋1家服裝電商公司；就連Zara、Uniqlo兩大全球市值破千億美金的時尚品牌，也都致力轉往電商發展，我們就是站在風間浪口。

目前美而快集團年營收近30億元，在近3000億元的服裝市場僅佔1%，代表這個空間還非常大；除服裝、美妝保養品外，公司也持續拓展保健食品、生活美學相關日用品，希望藉由多元產品、不同定位的自媒體及市場佈局等，推動電商業務成長。隨著品牌孵化平台與流量變現方程式運作成熟，複製能力加快，營收突破百億元是指日可待。(3-3)