民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）周日接受媒體訪問時表示，他不會支持旨在擴大國家社會安全網的3.5兆美元經濟法案，並表示國會也「絕不可能」達成眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）設定的法案通過時間表。

這位西維吉尼亞州參議員接受CNN訪問時表示：「參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）不會拿到我給這個3.5兆美元法案的票，他知道這一點，我們已經討論過這個問題」。

他表示，雖然他支持普及學前教育等措施，但他不支持乾淨能源和其他項目，此外，他認為這項支出計畫還必須納入「有競爭力的稅制」作為財源，並表示他可能支持一項介於1兆至1.5兆美元的國內支出法案。曼欽在接受NBC新聞訪問時重申，「我不能支持這個3.5兆法案」。

曼欽在接受CNN訪問表示，雖然他支持對企業加稅，但該法案必須擁有「具全球競爭力」的稅率，包括納入28%的資本利得稅、25%的公司淨稅率，以及15%的最低公司稅率。

曼欽的立場凸顯出民主黨領導層面臨的挑戰，他們正努力推進該拜登總統與其盟友龐大的支出法案，但民主黨在國會僅掌握非常些微的多數優勢。

而且曼欽並非唯一表達保留意見的民主黨人，這可能危及這項重大法案，因為民主黨領導層希望該法案能僅以該黨的票數通過，而不需要共和黨的支持。

民主黨人需要其黨團裡的每一張票都在，才能讓該法案順著黨派路線在參議院闖關，但多名溫和派議員都舉出了「紅旗」，曼欽和亞利桑那州參議員Kyrsten Sinema已經表態他們不支持這個3.5兆美元支出方案。

曼欽表示，我們已經提供5.4兆美元，我們已經試著以各種可能的方式幫助美國人，我們提供的許多幫助仍然存在，且會一直持續到明年，也就是2022年，那麼緊迫性在哪？這與《美國救援計畫》（American Rescue Plan）的緊迫性不同，我們很快就通過那個約2兆美元的法案。

這項3.5兆美元支出法案的執行期間長達10年，與曼欽所提到的、更多是立即性資金挹注的新冠振興計畫相反。

曼欽也對眾議院議長佩洛西的法案進程大潑冷水。曼欽表示，他希望放慢這個時間表，就像他本月早些時候在《華爾街日報》專欄中所建議的那樣，以了解新冠紓困振興方案的資金去向，並確定擴大社會安全網應該鎖定的領域。

他表示：「我們做了很多，但仍有很多人需要幫助，現在仍有1100萬個職缺，還有800萬人仍然失業。還有東西對不上。你不認為我們應該暫停一下找出答案嗎？我們現在很脆弱，我們不知道這次新冠疫情怎麼了，疫情報復性反彈真的很糟糕。我們不知道通膨怎麼了，現在通膨很嚴重，我可以告訴你在西維吉尼亞州通膨真的很失控，除此之外，我們還面臨著地緣政治的挑戰，我們不應該準備好嗎？」他並重申，他不認為能在眾議院議長佩洛西設定的9月27日截止日期前通過該法案。