台北市「林思宏X5醫師慈善基金會」贈送防疫裝備給偏鄉幼兒園。（莊哲權攝）

肺炎疫情仍處於「二級警戒」階段，尤其Delta變異株更是來勢洶洶，台北市有產科醫師特地寄送1批全方位防飛沫型隔離面罩給台東縣偏鄉幼兒園的老師們，希望藉此可以讓老師和小朋友在上課互動時避免飛沫的接觸，讓幼童上學時能遠離病菌的威脅。

財團法人台北市「林思宏X5醫師慈善基金會」創辦人林思宏表示，基金會成立宗旨幼童也是服務的對象之一，而如何能提升幼童身心靈健康更是非常關注的議題。從疫情爆發至今即便是疫苗注射的方面，幼童在目前也沒有適合的疫苗可以施打，所以現階段大人能做的就是盡量隔絕讓病菌有侵襲的機會，打造一個安全的學習環境。

林思宏在新北市傳出幼兒園爆發師生確診Delta變異株病毒後，趕緊聯繫東部友人詢問當地尤其是幼兒園有無防疫裝備的需求。而因為先前國外有發生病毒經由結膜入侵的個案，校方即使有購置也幾乎都是簡易型面罩，長時間戴起來也相當不舒服。林思宏特地購買1批具有護目及防飛沫功能的面罩，並「加碼」選購優質的有聲童書一併寄送到關山送給小朋友們。

關山消分隊長周福安受到林思宏的委託送愛任務，將防護型面罩及童書分別送到關山鎮立幼兒園、私立鴻德幼兒園。

鎮立幼兒園長王偵伊表示，學校在防疫方面不敢大意，舉凡教室環境和教具等都會不定時加強消毒；這次獲贈的防護型面罩除外型美觀而且防護效果很好，就算是戴眼鏡的也能輕鬆使用。

鴻德幼兒園彭瑞寶園長說，小朋友偶爾會突然想跟老師親近，有面罩的隔離除了保護老師的眼睛外還能防止飛沫感染。面罩將會分發給幼兒園老師和安親班的教師使用。