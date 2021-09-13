老翁騎電動輔助車沒電卡在半路不知所措，四分員警熱心解圍。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員黃鈺璋、葉柏逸，擔服14-16時巡邏勤務，接獲民眾報案稱南屯區大業路與惠文路口，有一名老翁呆坐在電動輔助車上許久，急需員警協助。警方指出，因該時段外頭炎熱，員警趕赴現場，只見老翁被豔陽曬得頭昏眼花，面對員警的詢問，無法清楚表達，員警先將老翁攙扶至警車內稍事休憩。

陳姓老翁向員警表示，平日家人都外出上班，自己一個人閒來無事都會騎著電動輔助車外出透透氣，但這次從西區存中街家中出門，疏於注意電動輔助車續電狀況，騎到南屯區才發現電力不足，自己又行動不便，就這樣卡在半路動彈不得。

警方表示，加上烈日當頭，快被太陽曬暈，連家裡住哪都說不清楚，所幸遇到員警幫忙，讓他可以先在警車上喘口氣。員警將電動輔助車先行移置路旁，並聯繫家屬告知電動輔助車停放位置，陳姓老翁這才安心坐上警車返家。

所長葉信良呼籲社會大眾，家屬應多關心家中高齡長者，時常給予溫暖與關懷，減少焦慮及不安全感。若長者單獨外出，建議身上可配戴足資辨別身分之手環或證件，俾利需要員警協助時可以最短時間聯繫家屬。