前時代力量立委黃國昌昨（12）日喊話資深媒體人趙少康，請他辭去媒體職位，認為趙少康跨越了媒體與政治應有分際的那條紅線。只是文章一出，不僅網友紛紛質疑是否應先檢討執政黨，台北市議員羅智強也直呼，「真是快被黃國昌笑死」。

黃國昌昨在臉書質疑，政治勢力真的退出媒體了嗎？並以趙少康為例，指他跨越媒體與政治應有分際的那條紅線。一位掌握媒體大權的第一線媒體人，能夠這樣毫無分際地發起政黨次級團體、站在第一線領導政治攻防嗎？這些在趙少康身後排排站的立法委員與地方議員們，難道都認同這樣的作為嗎？都沒有最基本的自省嗎？

而黃國昌也知道，這樣的批評很容易引發「民進黨派系不是更嚴重、你為何不批判」等質疑，因此他強調，對於這樣的聲音，完全理解，更支持用相同的標準，檢視任何政黨派系。果不其然，網友紛紛在黃國昌文章下方留言表示，「先把執政對團隊的問題說出來」「現在應該優先監督的是執政黨才對」「那您可以請民進黨完完全全退出媒體嗎？」「監督是沒問題的啦！但是如果你是監督執政黨的話可能支持度會更高一點」。

資深媒體人趙少康。（資料照片）

台北市議員羅智強今（13）日也在臉書對此表達看法，他直言，在絕大多數媒體向民進黨靠攏、「黨政軍就是媒體」的今日，看到黃國昌一本正色的談「政黨與媒體交疊」，譴責在野民間人士，真是快被笑死。

羅智強表示，黃國昌好似公正的說，但又知道自己的話容易引發「民進黨派系不是更嚴重、你為何不批判」的質疑，再強調自己是以相同的標準，檢視任何政黨派系。羅智強接著提到，黃國昌當年領頭反媒體巨獸，結果造就今日有線電視系統高度綠化，連自我檢討都沒有，又何曾用過相同的標準檢視過民進黨。

趙少康既無任何國民黨職，目前也未參選黨公職，不過號召國民黨要有戰鬥精神，黃國昌就要他辭媒體職位，羅智強質疑，這是哪門子的雙重高標準？真是讓人笑掉大牙。

羅智強並指出黃國昌文中一段話，「在許多國家，政治與媒體是兩個互相衝突、相互制衡的領域，不過在台灣卻是水乳交融、相輔相成」令人激賞，因政媒水乳交融、相輔相成，正是民進黨執政下的寫照，但黃國昌既引用蔡英文文膽姚人多的這段話，為何不敢指名道姓？還反酸人家是失去理想的學者，難道黃國昌家中沒鏡子？

此外，黃國昌在自己的文末問道，「過去高喊政治勢力退出媒體的公共知識份子，現在是否仍舊堅持相同的理念與價值？」羅智強表示，好個大哉問！難怪網友回說，「反串要註明」「老師想必是⋯項莊舞劍，意在沛公」。