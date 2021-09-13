59歲香港天王劉德華（華仔）能在演藝圈長紅數十年，除了在演藝事業卓越的表現，還有一顆溫暖、善良的心。隨著改編自帕運徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》上映，蘇樺偉的成長故事再度被關注，他背後的功臣除了家人還有劉德華。

根據《香港經濟導報》報導，蘇樺偉天生患有肌肉痙攣症和弱聽，說話無法清晰，醫師曾勸蘇母放棄，但蘇母堅持帶大。蘇樺偉成長過程發現對跑步很有興趣，經過苦訓入選香港田徑隊，年僅15歲就在亞特蘭大帕奧會以4*100米接力賽奪金。後來參加2000年雪梨帕奧雖再獲佳績，但所有獎金加起來低於港幣20萬（約新台幣70萬元），遠低於一般奧運選手。劉德華得知帕奧選手的不易，主動安排蘇樺偉到「華仔天地」擔任行政人員，若因訓練或比賽請假不會扣薪，讓蘇樺偉無後顧之憂地全力備賽。

皇天不負苦心人，蘇樺偉在2008年北京帕奧男子T36級200米決賽勇奪金牌，成為至今未被打破的世界紀錄保持人，他衝過終點後，擔任北京帕奧形象大使的劉德華第一個衝過去擁抱、祝賀蘇樺偉。

蘇樺偉在2008年北京帕奧奪金，劉德華衝上去擁抱他。（圖／微博@香港自由行加加）

蘇樺偉21年運動員生涯中，五次刷新世界紀錄，一共獲得26面國際賽事金牌，退役後，他在香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會工作，繼續為體壇盡一份心力。