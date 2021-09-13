鄰居之間的相處並不容易，就算只是晾衣服這點小事，也可能引發兩戶人家的爭吵。近日墨西哥一名婦人報警，指控她的鄰居每次都在周休二日把內衣褲晾在院子裡，痛批她這種行為不但不道德還相當無恥，更懷疑鄰居是有意在勾引自己的丈夫。

綜合外媒報導，這起事件發生在金塔納羅奧州的拉斯布里薩斯（Las Brisas）附近，42歲的尤維察（Yuvitza E.）日前打電話報警，稱23歲的鄰居總是把內衣褲晾在院子裡，而且經常晾在別人看得見的位置，痛批對方不但無恥、不道德還妨害風化。

尤維察還分享了自己的觀察紀錄，發現鄰居幾乎都在周休二日的白天清洗內衣褲，並晾到院子裡，而這兩天剛好也是她丈夫休息在家的日子，她認為這一切並非巧合，因為她曾多次看到自己的丈夫盯著鄰居的內衣褲看，因此懷疑鄰居是有意想要勾引自己的丈夫。

為了解決這個問題，尤維察曾主動去警告鄰居，不要再繼續騷擾她的丈夫，不過那名女子並不在意，仍持續在周休二日清洗、晾內衣褲，尤維察對此忍無可忍，才會選擇報警，還要求警方將對方逮捕。

不過這個要求對警方來說卻很為難，因為尤維察的說法並沒有依據，鄰居的行為也沒有違法，他們只能建議尤維察要友好地和丈夫、鄰居溝通，避免日後再發生類似卻更加嚴重的衝突。