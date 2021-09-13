南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，近日擠下「南韓性感小野馬」泫雅，奪下新一季的知名內衣服飾品牌「CK」的代言，人氣不可小覷。先前網路上曾公開一組形象辣照，引起網友熱烈討論，沒想到近日Jennie也在個人IG上公開一系列近拍辣照，再度令粉絲們大噴鼻血。

不久前，網路上所公開的形象照中，Jennie只穿著內衣褲，站在牆邊及窗邊，大方秀出凹凸有致的身材曲線，已讓大批粉絲們暴動，直呼「把衣服穿好」、「不能這麼辣」、「小妮子辣到太超過了」，但沒想到近日Jennie也在個人IG上公開另一組辣照。

只見Jennie穿著該品牌推出的白色帽T，單手撩起一邊的衣襬，微微露出性感腹肌與三角小褲，搭配Jennie的招牌「厭世顏」，撩得網友心癢癢；但接下來她不僅脫掉上衣只剩一件白色的深V內衣，還近距離的拍攝，使火辣的身材曲線與飽滿的上圍一覽無遺；後面幾套修身洋裝，以及外套脫一半辣秀黑色內衣褲的造型，一樣性感火辣。

逼得粉絲們忍不住留言「這樣真的太多了，我快頂不住」、「Jennie要辣起來真的是不讓人活命」、「這眼神加身材太致命了」、「辣到我說不出話來」、「小珍，你讓我快要不能呼吸了」、「光是這幾張就撩到讓人受不了」，照片公開短短2天便吸引超過904萬人按讚，可見她的高人氣。

另外，Jennie躺在床上的看板也在公開辣照的當天，登上了美國紐約「Houston Street」，只要路過的民眾都能看到這座大型看板，也讓粉絲又驚又喜。