才剛入選美國籃球名人堂的塞爾提克傳奇球星皮爾斯，先前分享自己真實內心故事，「你們知道嗎？身為一個來自洛杉磯的孩子，卻為波士頓打球，成為湖人宿敵塞爾提克一員，但一個來自洛杉磯的孩子被洛杉磯球迷噓，那裡可是我的家！」

「我知道自己必須接受，我清楚這是什麼意思，因為我穿的球衣。」皮爾斯說，「假如我為了不同球隊打球，事情或許不一樣，但真正讓我震驚的是，就連在洛杉磯打全明星賽，我還是被噓了，當時我就在想，我是洛杉磯人，你們知道嗎？」

皮爾斯強調，「這幾乎就是我職業生涯的故事，身為一名不被看好的球員，不被人喜歡，我知道總有人會變成惡人的。」事實上他最後接受了這個事實，更在2008年NBA總冠軍賽領軍塞爾提克淘汰湖人，如今退役之後更進入了名人堂。

皮爾斯也沒忘記感謝那些曾救過他命的人，「2000年我被捅了11刀，他們把我送進醫院，這件事讓我真正意識到生命有多珍貴。」他在2000年9月於夜店遇襲緊急送醫，幸運的是他4天就出院了，更打滿2000-01年球季的82場例行賽。