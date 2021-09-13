新竹縣政府地下停車場發生轎車自燃火警，地下室鐵捲車自動下降，啟動防火阻隔機制，消防局因此用電鋸切開讓濃煙排出。（羅浚濱攝）

新竹縣政府A棟大樓地下停車場13日上午驚傳轎車自燃火警！縣府郭姓祕書駕駛凌志350休旅車，從寶山開到縣府8點半上班，停車約5分鐘後，引擎蓋突然冒煙起火，進地下停車場的鐵捲門隨即啟動阻隔火警措施下降，造成地下室到縣府週邊濃煙密佈，消防局馬上派員從B棟大樓地下室入口進入火場，很快撲滅火勢，幸未波及其他車輛。

郭祕書停車的位置就在地下停車場入口左側第一個停車位，他停好車約5分鐘後接到車子冒煙起火的通知，他說車子買了10多年，4個月前才去保養過，昨天開還車跟縣長的下鄉行程，早上從寶山開到縣府，也沒發現車子有什麼問題。

由於A棟地下室鐵捲門自動下降，啟動防火阻隔機制，造成地下室濃煙密佈並影響到一樓辦公室，消防局因此用電鋸將鐵捲門切開讓濃煙排出。

消防局長孫福佑說，一般車輛發生火警，不是電線老舊就是自行增改設施造成，將會請火調人員和凌志車廠專業人員進行火調，了解起火點和起火發生原因。