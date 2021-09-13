英國《金融時報》周日報導，北京當局計畫分拆馬雲螞蟻集團旗下廣受歡迎的支付應用程式「支付寶」（Alipay），並為該公司高獲利的貸款業務另創一個單獨的應用程式。

《金融時報》報導，兩名知情人士透露，這項計畫還要螞蟻集團將用於決定是否放款的用戶數據，移交給一家新設立的信用評級合資企業，而該合資企業將部分歸為國有。

上周路透社報導，三名消息人士表示，中國國有企業將首次在螞蟻的信用評級合資企業中持有大量股份。一名消息人士透露，在這家個人信用評級公司裡，螞蟻和浙江省旅遊投資集團將各自持有35%股份，其餘股份則由其他具國有背景的企業持有，包括杭州金融投資集團和浙江電子口岸將各自持有略高於5%股份。

英國《金融時報》則報導，螞蟻不會是中國唯一受到該新規影響的線上貸款機構。

螞蟻尚未回應媒體置評請求。

今年4月，中國監管機構要求螞蟻集團進行大規模業務重組，包括要螞蟻轉型成為一家金融控股公司，並將其兩個獲利豐厚的小額貸款業務「花唄」與「借唄」併入這個新的消費金融公司。

近來中國監管機構持續鎖定螞蟻集團和其他網路平台巨頭進行廣泛的整改，所涉及的問題包括反壟斷、隱私、用戶數據和加密貨幣等。