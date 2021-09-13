由於英國自脫歐以來，新的貿易規定影響了商店中的貨品供應，英國零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)周日指出，正在檢視該百貨公司在法國業務的未來。

瑪莎百貨在法國與兩個合作夥伴合作，分別是SFH和Lagardere，一同經營著20家分店。

瑪莎百貨發言人表示，根據海關新的規定，公司正在採取重要步驟，重新調整歐洲業務，並已經對捷克的食品出口方式做出改變，改由其他地區出口。

瑪莎百貨董事長Archie Norman曾指出，自從英國脫歐以來，新的貿易規定以及大量文書工作，瑪莎百貨難以將商品供應到愛爾蘭和法國。

根據郵報(Mail)率先的報導，指稱瑪莎可能關閉法國分店，並且停止對法國供應非常受歡迎的三明治和冷藏食品；並指出，瑪莎可能在幾周內宣布該決定。瑪莎百貨對此沒有提出評論。

在食品需求飆升和線上服飾銷售增加下，瑪莎在上個月上調了獲利前景，並表示，正要開始實現扭轉虧損計畫。