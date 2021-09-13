新北市幼兒園衍生桃園一對夫妻染疫，桃園市長鄭文燦13日指出，丈夫匡列6人還有1人檢驗中、妻子職場和朋友匡列25人持續採檢，強調面對Delta病毒要掌握時效，更要多次採檢，像是丈夫就是二採陰性卻陰轉陽，他也提到任何一個感染群聚不可能以單一縣市為範圍，都要提高警覺。

鄭文燦說，桃園一對夫妻染疫，因丈夫（案16197）和新北幼兒園確診幼童母親同在新北板橋某職場工作而確診，丈夫二採陰性，經擴大匡列安排到集中檢疫所隔離，11日PCR採檢陽姓，衛生局立即疫調足跡、匡列同住家人和曾看診的診所，安排6人採檢隔離，其中4人陰性、1人檢驗中，而妻子陽性將列入13日個案16199。

鄭文燦說，衛生局也立即調查妻子活動史跟足跡，包括職場跟朋友共有25位接觸者，目前檢驗當中，他強調Delta病毒傳播速度快，要掌握時效、即時匡列、疫調、隔離，更因潛伏期較長，要多次採檢，像丈夫前二採都陰性，後來才陰轉陽，所以精準即時疫調、擴大匡列範圍、多次採檢、確實隔離，是防堵Delta病毒擴散非常重要方法，才能建立社區防線。

鄭文燦也提到，這對夫妻是新北衍生的個案，代表跨縣市合作非常重要，尤其是疫情資訊的分享，越早知道越能接好每一顆球，目前在桃園5個集中檢疫所，共有50幾位居家隔離民眾，其中37位是桃園居民，強調面對任何一個群聚感染事件，不可能以單一縣市為範圍，只要有任何接觸個案都要提高警覺，以嚴格標準防疫，不漏接每一顆球，防疫網才能嚴密。

鄭文燦說，幼兒園防疫管理非常重要，除了進行包括定期的清消，戴口罩、勤洗手之外，幼兒園也必須分班授課、不混班，也不進行全員的共同活動，如果一旦有發燒，就是停止入園上課，落實幼兒園的健康管理。

「Delta病毒在桃園看來是可控！」鄭文燦說，桃園面對長榮機師2＋1確診事件，在基因定序出來之前就當作是Delta來處理，到集中檢疫所隔離超過500人，另外長榮航空機組員1500位和北科附工2700位師生全PCR採檢，加上收到警示簡訊自行到11家醫院或2社區篩檢站採檢民眾也達3579位，總採檢將近9000人，目前沒有沒有新增確診者，代表沒有擴大傳播現象，讓所有市民安心，但風險期仍要估算14天，因此桃園加強版二級警戒延長到23日、也就是中秋連假之後。