北市73歲楊姓老翁，今年4月約女按摩師去飯店按摩，過程中竟強吻對方左手、脖子，並從後環抱再用下體摩蹭臀部。台北地檢署依強制猥褻罪起訴楊翁。

檢方調查，楊翁今年4月19日約女按摩師至北市中正區某飯店按摩。豈料，楊翁在按摩師按摩過程中，竟強拉女方左手並用嘴親吻左手。

女方驚嚇將手抽回，並想趕快按完離開，但楊翁伸鹹豬手撫摸女方右手及臉頰，還自從後方環抱，親吻女方脖子，再用勃起下體摩擦女方臀部。

女按摩師不堪受辱，藉故說要上廁所，並在廁所內傳訊息給男友，請男友報警。警察趕到飯店逮捕楊翁送辦。