慣賊偷檳榔攤失風被逮 網友歪樓搶看帥哥警員（新莊警分局提供／戴上容新北傳真）

50歲葉姓慣竊11日晚間，跑到新莊某檳榔店店內打開收銀台竊走7300元，正在洗檳榔的店員聽到收銀台聲音上前追捕竊賊，一旁熱心鄰居也加入圍捕，中平派出所警員楊博閔等人獲報抵達，逮捕謝男回派出所偵辦，事件遭po網，網友看到這名帥氣員警熱血抓竊賊紛紛留言讚賞。

檳榔攤陳姓女店員表示，11日她獨自一人在店內洗檳榔，沒想到小偷趁她不注意，悄悄把收銀台打開，偷走裡面的現金7300元，但因為收銀台打開會有聲音，才讓她驚覺有人偷東西。陳女奔出查看，果然發現葉男正準備離開。

「有小偷！」陳女大喊，一旁見義勇為的民眾及機車行老闆也趕過來幫忙，有人拿掃把、有人拿棍子，共同圍捕這名偷錢賊，這名竊賊見行竊失風，於是乖乖把偷來的現金交還給檳榔攤女店員，留在原地等候警察的到來。

新莊警分局中平派出所警員楊博閔不到二分鐘就趕到現場，聽了店員及鄰居的說法後，拿出手銬將葉男上銬逮捕，帶回警局偵辦，熱心鄰居都不居功，把竊賊交給員警後就默默離開。圍觀民眾也紛紛拿出手機拍照，沒想到因為這名帥警外型太搶眼，引來網友關注，紛紛歪樓留言「警察太帥了吧！」。

轄區新莊警分局中平所所長謝詠濬表示，楊博閔是警專35期畢業，從警二年多，個性靦腆但工作態度相當認真，更是所內尋車高手，曾經創下一星期找到5輛失竊汽機車的紀錄。

台南一中畢業的楊博閔，今年24歲，身高176公分，體格精壯，個性靦腆陽光，他今天受訪表示，當警察主要是因為從小愛看警匪片，警專畢業後，就分發到新北市一級戰區新莊，前後待過福營派出所及中平派出所；所長謝詠濬也誇說，他肯拼肯學，願意吃苦，深受民眾好評。

過去楊博閔曾執勤中協助走失的毛小孩，避免遭汽車擦撞，這次又逮捕竊賊，被民眾拍下帥氣身影，楊博閔很低調表示，警察抓賊是職責，未來他也仍會持續秉持為民服務的精神與態度，持續為維護社會治安付出。