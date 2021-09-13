英國小球迷舉起標語歡迎C羅。（美聯社）

足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)回歸英超老東家曼聯，首戰即成功進球，還一口氣攻進兩球，證明36歲的C羅依然勇健，他先前在6年曼聯生涯累積118顆進球。就在C羅逞威的時候，一架飛機低空飛越曼聯的老特拉福德球場上空，掛著一片大橫幅標語提醒觀眾不要忘記這位英雄過去的性侵疑雲。

🚨⚽️ | NEW: Cristiano Ronaldo's Manchester United homecoming was disrupted by a banner reading 'Believe Kathryn Mayorga' over Old Trafford amid the rape allegations pic.twitter.com/SfLYDmQoAB — Football For All (@FootballlForAll) September 11 2021

標語上寫著：「相信莫尤加」。莫尤加(Kathryn Mayorga)是2009年在美國拉斯維加斯結識C羅的女模，她在2018年自稱受到#MeToo的鼓舞，站出來指控C羅性侵。然而事隔多年，莫尤加拿不出證據，C羅又很配合檢方，連DNA樣本都交出去，最後美國克拉克郡地檢於2019年宣布全案終止調查，C羅獲不起訴。

英媒BBC報導，英國女權團體「Level Up」對於C羅回歸英超感到憤怒。對於比較激進的女權團體來說，即使「受害者」缺乏關鍵證據，也必須無條件相信受害者的指控。還有少數英國媒體批評C羅返回英超「有爭議」，指責C羅不該去美國和英國踢球。

無論如何，C羅首戰攻進兩球，助隊以4-1擊敗紐卡素聯。曼聯前鋒格林伍德(Mason Greenwood)上半場的一次攻門被擋回，再由C羅補射入網，主場觀眾歡聲雷動。下半場C羅又進一球，他賽後表示：「我預期可以進1球，沒想到是兩球。我發誓我真的很緊張，我沒想到觀眾會整場呼喊我的名字。」