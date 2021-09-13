新進公務人員的退撫新制預計2023年7月上路，傳出銓敘部傾向將現行「確定給付制」納入「確定提撥制」，預計年底提出草案，若方向不變，未來公務人員退撫制度運作模式可能類似勞退新制，消息一出引起網友熱議，不少人認為當公務人員的退休福利縮水，將會大大影響報考意願，無法吸引優秀人才，「這樣誰要考？如果要公平，對公務員的限制也取消吧」。

中國時報報導，考量現行公務人員退撫制度採行確定給付制，已無法因應社會經濟環境變化及人口結構快速高齡化，傾向納入「確定提撥制」，亦即比照目前我國勞工及私校教職員退撫制度的作法，在工作期間定期提撥一定數額退休基金在帳戶中，交付信託保管運用，等員工退休時再提領本息作為退休金，也就是自己存錢自己領。

報導指出，因確定提撥制攸關政府每年提撥金額，財政負擔是很大問題，究竟是採單一的「確定提撥制」還是兼納現有制度的綜合性作法，銓敘部將與各單位進一步研商，希望在年底前提出草案和方向。

新聞曝光後引起網友們熱議，有不少人認為若未來公務員退撫制度與勞工相去不遠時，會大大影響民眾報考意願，「當公務員退撫制度與勞工無異，憑什麼要求公務員有更高的德性與行為標準？又怎麼吸引優秀人才進公務機關服務？」、「這算是對對軍公教的針對性改革嗎？」、「可憐的公、教人員，考試難考，薪資也不怎麼高，以後誰願意去當公務員？」、「這樣誰要考，限制一堆，薪資沒發展，只有不會倒的優點而已」。

此外有網友點出，應該要先把現行制度完善，「請先把勞工退休金不足問題解決，只會加入新的制度的人領不到退休金，結果更不公平」、「改革給推，但不要越改越不公平，這影響很大」、「之前公務人員跟國家簽訂的契約，不能說改就改，民間企業也可能效法，不就天下大亂」、「既然要學勞退6%提撥，就學勞工開放公務員兼職，要求公務員一堆薪資平平，退休砍平(同勞工)，就給公務員適用"勞基法"，大家都一樣公平沒話說。」

根據銓敘部公開資料，目前軍公教退撫基金都採用確定給付制，代表公務人員的退休金，主要依照薪資水準與年資決定，然而該制度容易使成本不易估算，導致基金破產危機頻頻出現，且2023年7月後新進的公務人員，需要重新建立退撫制度，讓相關討論於近期浮現。