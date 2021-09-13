在美國聯邦法院法官上周五就蘋果反壟斷案作出勝負不一的裁定後，《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games周日正式提交法律文件，宣布將提起上訴。

蘋果和Epic均拒絕對此發表評論。

上周五美國地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁定蘋果應用程式商店App Store必須放寬對軟體開發商的規定，包括不得禁止開發商在其應用程式中提供外部支付的按鈕或連結，也不能禁止開發商透過用戶註冊時留下的聯繫資訊進行交流。

但整個裁決在許多方面仍是有利於蘋果公司，包括該法官並未裁定蘋果是壟斷者，也未要求蘋果開放應用程式公司使用他們自己的程式內支付（in-app payment）系統，而這是Epic在本案中最主要的訴求之一。此外，該法官亦允許蘋果自家的程式內支付系統可以繼續收取15%至30%的佣金。

在該裁決出爐後，Epic已立即表示將繼續打這場法律戰。

分析師表示其影響在很大程度上可能取決於蘋果選擇如何落實這些裁定。蘋果的批評者和競爭對手表示，他們可能轉而尋求立法來推進變革，而非寄望法院採取行動。美國國會議員上周五表示，這項裁決顯示僅靠法院無法解決他們的擔憂。