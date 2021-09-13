高雄市1間按摩店遭爆料，有員工私下拿梳子放入客人的水杯中攪拌，還拿「保險套」放入紙杯中泡水，全程被錄影放到網路上，引起外界震驚；影片中該員工興奮地不斷在水杯中攪拌，還有備註文字「滿滿的，送給客人」，之後才將保險套拿出來再加入水。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他的友人日前傳來2段影片，影片中是1間按摩店員工竟拿「梳子」往客人的紙杯中不斷攪動，過程被另1人拍下上傳Instagram限時動態，還備註文字「滿滿的，送給客人」，2人全程都在嘻笑，絲毫不認為有何不妥。

高雄市1間按摩店遭爆料，有員工私下拿梳子放入客人的水杯中攪拌，還拿「保險套」放入紙杯中泡水，全程被錄影放到網路上，引起外界震驚。（翻攝自臉書「爆料公社」影片）

高雄按摩店遭爆保險套泡水狂攪拌 員工笑：滿滿的給客人

而第2段影片中，按摩店員工在攪動杯子時，還從杯內撈出疑似「保險套」的物體，之後將保險套拿出來並再倒入水，2段影片被原PO友人傳來並提醒去按摩店不要喝店家提供的茶水，怒批「疫情期間看到真是頭殼麻麻，店家也該做好管理員工的責任」。

其他網友留言說，「連用過的套子都有？這個是半套或全套店了吧」、「這種店最好關一關了，自以爲好玩」、「這種如果抓到下場也蠻慘，比較大間的店，老闆都是有背景，抓到一定處理了」、「做壞事還要Po出來，是不是覺得自己壞透了要跟別人分享，然後別人跟你一起笑客人，藉此得到優越？」