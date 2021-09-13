高雄李姓男子結婚不到1年就偷吃健身女教練，妻子赫然發現丈夫與小三互傳「想在你奶上翻滾」、「晚點要吃你」、「一次四次需要喝牛肉湯補身體」等語，怒告小三求償精神撫慰金等61萬元。橋頭地院判女教練得賠正宮26萬元，雙方皆不服上訴，高雄高分院駁回上訴，26萬元遮羞費定讞。

根據判決書，李男與妻子2019年8月結婚，但李妻2020年6月9日赫然發現丈夫偷吃，氣炸立刻打電話質問小三為何破壞她家庭生活，「跟別人的老公上床. . .好玩嗎？」，小三回應「對不起」，之後李妻提告求償醫療費、精神撫慰金等61萬元。

健身女教練則辯稱，2020年4月間與李男在公司研習會上認識，對方隔月開始用LINE與她聊天並展開追求，兩人6月初發生性關係，但她之後才知李男是人夫；且直到接到李妻電話，告訴她李男說「只是跟妳玩玩而已」，驚覺李男之前說「一起努力」等話均是謊言。

橋頭地院審理後，判女教練得賠正宮36萬元；兩人通通不服提起上訴；高雄高分院認為，李男與女教練LINE互傳「想在你奶上翻滾」、「晚點要吃你」、「一次四次需要喝牛肉湯補身體」等訊息，認為兩人確實有發生性行為。且女教練在得知李男已婚身份後，兩人又發生2次性關係，顯然侵害李妻配偶權，認一審判賠合理，駁回上訴定讞。