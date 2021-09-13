華語樂壇天后王菲，歌聲澄淨空靈，唱紅許多經典金曲，而她得感情世界也跟事業一樣精彩，結束與音樂人竇唯的婚姻後，2005年再嫁《笑傲江湖》男星李亞鵬，生了女兒李嫣，無奈8年後離婚，李亞鵬在離婚後曾被爆有財務危機，但多年來他用沉默應對，生活過得愜意，如今還跟超模海哈金喜交往，根本人生勝利組，事實上除了王菲，李亞鵬也曾跟周迅、瞿穎傳緋聞，堪稱女神收割機。

中央戲劇學院出身的李亞鵬，身材高挑、模樣充滿男子氣概，2010年以前主演過不少戲劇作品，曾是公認的實力派男神，但他2010年當紅時，卻宣布告別演演員身分，離婚後更一度爆出經濟出狀況，不過這些年他將心思放在從商與照顧女兒這兩件事上，李嫣的生活品質有目共睹，直到女兒長大了，多年空窗的他，感情路又活躍起來，如今與超級名模海哈金喜交往中。

據大陸娛樂專欄《冷風娛樂》報導，李亞鵬在還當演員時，不只吸引王菲，桃花運其實很旺，周迅、瞿穎都是他的紅粉知己，到底為什麼如此受到女星歡迎？相傳李亞鵬與周迅是在合作《射鵰英雄傳》時結緣，當時他總開車專門接送，還會利用片場道具，划竹筏去接女神，貼心的表現，讓周迅感覺到自己是獨一無二的存在。

而李亞鵬如何打動冰山美女王菲的心？相傳他追王菲靠毅力，只要女方能開心，李亞鵬甘心天天蒐集上百條笑話逗樂她，用訊息猛傳愛意，當然買她喜歡的東西、隨call隨到這種事是基本，還有傳當時李亞鵬豪砸人民幣140萬（約新台幣600萬）買票，就為了給王菲衝人氣，超級暖男的行為，讓王菲感動不已。