65歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利，欠下高達2.4億債務，去年宣布破產。雖然他努力工作還錢，9日卻驚爆失聯，所幸沒發生憾事，「直播天王」連千毅眼見澎恰恰債臺高築，開出年薪破2千萬的合約力邀合作，澎恰恰深夜評估後，點頭答應了。

連千毅昨（12日）在社群平台發文表示：「今天澎恰恰，澎哥，有請幾位重量級的演藝圈長輩，來聯絡了！我會安排會面，詳談合作，希望能夠幫到澎哥的忙。」根據《ETtoday新聞雲》報導，雙方13日凌晨2點見面會談細節，3個小時後達成共識並簽約，連千毅開心大呼：要正式合體了！澎哥準備東山再起」但細節會等記者會再公開。

連千毅近期頻頻挖角新血，先是邀請二度求職碰壁的網紅「FBI帥哥」鄧佳華加入直播，再看上澎恰恰，開出單場直播價10萬、單月至少16場、規劃澎恰恰專屬直播時段、激勵獎金、年收破2000萬等福利，不過澎恰恰並沒有馬上答應，根據《三立新聞網》報導，他表示目前有很多種不同性質的工作來接洽，要考慮適合度和能否快速還款，因此不能貿然行動。

事實上，澎恰恰自從宣布破產後，就揹負著沉重的經濟壓力，節目《這！不是新聞》曝光一段澎恰恰和友人的錄音檔，澎恰恰略帶哽咽地透露老婆邊跪邊哀求他：「拜託不要再借錢了！」讓他聽了十分難過和自責，已趁著全家人出去玩，獨自一人留在房間寫遺書，「我寫遺書不是說我想要死，我寫遺書是因為第一次拍電影，我不知道能不能用，我心情很不好，寫好了以後心情就好了，就把它撕掉了」他進一步表示，很想去掉「澎恰恰」，因為這三個字成就自己也害了自己，所以很想趕快脫離，字字句句都充滿無限酸楚與無奈。

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