今年民俗月淡季落在8月，汽車股營收多半下滑，但預期9月起隨著本土疫情受控制，且隨著新車陸續發表，車市回溫，各車廠銷售也將增添動能，第四季旺季業績可望進一步增溫。裕隆集團裕隆(2201)、中華(2204)今早股價穩揚，相對抗跌。

裕隆8月合併營收為62.2億元，年減5.3%，月減約2.88%；前8月合併營收508.44億元，年減3.5%；裕隆汽車調整財務結構轉骨，加上轉投資裕融、中華車獲利成長貢獻，上半年淨利增長2倍，每股淨利達2.35元。裕隆上半年合併營收383.8億元、年增2.7%，營業利益35.1億元、年增2.47倍，稅後淨利23億元、年增2倍，EPS達2.35元，明顯優於去年上半年的0.5元。

中華汽車8月合併營收為35.64億元，年增達51.89%，主要是代工收入大幅增加，1-8月累計合併營收223.13億元，較去年同期201.34億元增加10.82%。

中華汽車8月合併營收攀高至今年次高水準，也月增39.59%，並拉抬前8月合併營收年增逾一成，表現穩健。

中華車今年上半年代工收入、零件收入都有成長，部份子公司如協欣金屬、江申工業今年上半年營收表現也較去年增加，因此累計合併營收也較去年同期成長。中華車上半年每股純益4.65元，較去年同期成長67%，表現亮眼，主要是公司銷售成長加上轉投資大陸事業業績大幅成長。

裕隆集團裕日車8月營收15.04億元，年減29.29%；前8月營收171.62億元，年減12.04%；裕日車上半年每股淨利為5.01元。

隨著疫情趨緩，車商開始推新車搶市。裕日車(2227)日前率先推出NISSAN KICKS全新特仕車限量上市，並搭配「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠；裕日車總經理蔡文榮表示，希望由NISSAN KICKS帶動銷售，全年NISSAN品牌力拚銷售3萬台以上。

針對轉投資大陸小金雞東風日產的銷售情況，裕日車總經理蔡文榮表示，東風日產1~8月共計銷售約60萬台，比去年同期成長6~7%，今年東風日產銷售目標為128萬台，隨著東風日產第三季推出新車，銷售也可望比第二季增溫。